Министр труда Чехии рассказал, в каком возрасте люди будут выходить на пенсию

«Чтобы прекратить спекуляции о том, что может быть бесконечно возрастающая траектория, будет введена эта граница», — сказал Юречка депутатам.





Поправка была внесена депутатами от всех четырех правительственных партий. «Предлагается ограничить продолжение повышения пенсионного возраста даже после 2030 года фиксированным возрастным пределом, а именно пределом в 67 лет. Поколения, родившиеся в 1989 году и позже, достигнут этого возрастного предела; впервые это возрастное ограничение будет применено только в 2056 году, то есть более чем через 30 лет, для поколения 1989 года рождения», — говорится в его рассуждениях.





Согласно обоснованию предложения, вполне вероятно, что эволюция ожидаемой продолжительности жизни может не точно соответствовать прогнозу 2023 года в последующие десятилетия, и чем дальше горизонт, тем больше вероятность уточнения прогноза.





«Корректировка повышения пенсионного возраста выше возрастной планки в 67 лет уже может иметь отклонение по сравнению с ожидаемой продолжительностью жизни, что в любом случае потребует коррекции. Можно предположить, что с учетом дальнейшего демографического развития предлагаемый возрастной предел как потолок пенсионного возраста будет постоянно пересматриваться и при необходимости корректироваться, чему, в частности, и будет служить Доклад о состоянии пенсионной системы», — сказал он. Правительство должно получать отчет Чешского статистического управления каждые пять лет.





Против этого предложения по-прежнему выступают профсоюзы, которые выступают против любого увеличения и которые сохранят нынешний возрастной предел в 65 лет, достигнутый мужчинами, бездетными женщинами и женщинами с одним ребенком в 2030 году. Женщины с двумя или более детьми достигнут этого возраста позже.





По словам главы Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозефа Стршедулы, из-за продолжительности рабочего времени чешские работники работают на девять лет дольше, чем немецкие. По его словам, средняя пенсия сейчас составляет около 20,5 тысяч, что, умноженное на два года, составляет примерно 492 тысячи крон.





Оппозиционное движение ANO также выступает за сохранение возрастного ограничения в 65 лет.





В среднем люди должны проводить четверть своей жизни на пенсии. Таким образом, в 1965 году следует выйти на пенсию в возрасте 65 лет, в 1966 году — в 65 лет и один месяц, а в случае одобрения один месяц должен быть добавлен друг к другу. Например, для 1983 года он должен составлять 66 лет и 6 месяцев.





«Это характерно для всей реформы. Правительственная коалиция просто этого не продумала. Он сначала что-то готовит, а потом под давлением разворачивается», — говорит эксперт.



