ЕК требует от Чехии остановить дискриминацию цыганских детей

Организация Romea согласна с критикой, утверждая, что включение цыганских учеников в специальные классы плохо сказывается на их участии в жизни общества. С другой стороны, директор начальной школы в районе Мойжирж в Усти-над-Лабем считает обвинения в дискриминации бессмысленными. В ответ на критику ЕК Министерство образования заявило, что знает о проблемах и хочет представить Комиссии уже принятые меры и новый план действий по десегрегации. По словам омбудсмена, положение цыганских детей в школах не особенно улучшается.



Комиссия обвиняет Чехию в несоблюдении Директивы о расовом равенстве, которая запрещает дискриминацию по признаку этнического происхождения в ключевых сферах жизни, включая образование. Десять лет назад Брюссель направил в Прагу призыв разобраться с непропорциональным и систематическим помещением цыганских учеников в отдельные школы для детей с ограниченными возможностями. Теперь Комиссия направила так называемый дополнительный запрос, и у Чехии есть два месяца, чтобы ответить и устранить недостатки.



В ответ на критику Министерство образования заявило, что ему известно о сохраняющихся проблемах чрезмерной репрезентации цыганских учеников за пределами общеобразовательной школы. «Что касается, например, количества цыганских учеников в классах для учеников с особыми образовательными потребностями, то оно действительно стабильно выше, чем соответствует доле цыган в населении», — заявила сегодня Чешскому агентству новостей пресс-секретарь министерства Тереза Фойтова. По ее словам, министерство хочет представить комиссии уже принятые меры и новый план действий по десегрегации, который реализует Чешская Республика. В настоящее время министерство совместно с другими учреждениями и партнерами разрабатывает методологию для учредителей школ.



Штефан Балог, отвечающий за образование в Romea, согласен с критикой Европейской комиссии. По его словам, учеников часто помещают в специальные классы из-за очень легкой формы дефекта речи, над которым можно работать в обычном классе. «Такое помещение учеников в специальные классы, которое часто не вполне оправдано, оказывает пагубное влияние на их последующую интеграцию в общество, что мы можем однозначно утверждать на собственном опыте», — сказал Балог. Он добавил, что для решения проблем необходимо участие множества учреждений и что изменения должны происходить на многих уровнях системы образования.



Карел Бендлмайер, директор начальной школы в районе Мойжирж в Усти-над-Лабем, считает призыв ЕК бессмысленным. «Возможно, в специальных школах больше цыганских детей, но это точно не из-за дискриминации», — сказал он. Он предупредил, что помещение детей в специальные школы всегда должно быть согласовано с их родителями, что часто бывает проблематично в социально изолированных районах. «Даже если у них есть тысячи рекомендаций, они не попадут в специальную школу без согласия родителей», — подчеркнул он. Для таких детей разрабатываются индивидуальные планы, а в школах работают ассистенты преподавателей.



По данным исследования, проведенного в марте прошлого года, в Чехии насчитывается почти 80 школ, где большинство учеников — цыганские дети. В двух десятках школ страны учатся почти исключительно цыгане. Согласно статистике Министерства образования Чехии, в прошлом учебном году в стране насчитывалось в общей сложности 4 276 начальных школ.



По словам омбудсмена Станислава Кржечека, из данных Министерства образования ясно, что положение цыганских детей в школах не улучшается. «Примерно четверть цыганских учеников обучается по программам с пониженными требованиями», — сказал Кржечек. В связи с этим он рекомендовал Министерству образования, среди прочего, поощрять школьные консультационные центры к более частому использованию современных диагностических инструментов. По словам Кржечека, устаревшая диагностика может неправильно различать врожденные интеллектуальные способности цыганских учеников и влияние окружающей среды.