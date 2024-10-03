Чешские СМИ: Половина россиян хочет немедленно закончить войну в Украине

«Данные опросных проектов «Хроника» и ExtremeScan показывают, что число сторонников прекращения огня с Украиной среди россиян выросло до рекордной отметки. 49% респондентов выразили готовность поддержать мирное соглашение, даже если цели «специальной военной операции» (так оккупанты называют агрессивную войну России в Украине) останутся невыполненными», — заявили авторы опроса, которые цитирует российский сайт Holod.media.



С другой стороны, 33 процента респондентов выступают против, а 18 процентов затруднились ответить на вопрос.



Еще в феврале прошлого года цифры были другими. Тогда против прекращения огня и начала мирных переговоров выступали 47 процентов россиян, а за — 40 процентов, согласно данным предыдущих опросов.



Два проекта также провели совместный опрос в одиннадцати российских регионах, чтобы определить уровень поддержки российских «специальных военных операций».



Самая низкая поддержка войны в Чечне



Самая высокая поддержка войны в Белгородской области России, которая регулярно подвергается обстрелам со стороны украинцев, — 63 процента. Самый низкий показатель, 39 процентов, — в Чечне, где лидером является союзник российского лидера Владимира Путина Рамзан Кадыров. В Москве этот показатель составил 53 процента, а в Санкт-Петербурге — 50 процентов.



«В Москве есть антивоенная часть населения, там также высока концентрация активистов. Это те люди, которые отвечают: «Я не поддерживаю». Но в то же время поддержка войны в Москве не меньше, чем в других регионах, потому что там много чиновников, владельцев и сотрудников ВПК и крупных корпораций, которые получают прибыль от войны или лояльны к своим работодателям», — говорит социолог ExtremeScan Елена Конева.



Согласно опросу, снижение поддержки агрессивной войны России связано с огромными потерями на поле боя, которые гораздо острее ощущают жители мест за пределами крупных городов, не столь обремененных мобилизацией, как в случае с призывом. Большая часть российских войск не была направлена из крупных городов, потому что российский лидер Владимир Путин не хочет враждовать с элитой, богатыми людьми и жителями крупных городов в целом.



Еще один пункт опроса касался непосредственного вывода российских войск из Украины. В целом за вывод войск высказались 48 процентов респондентов, против — 32 процента. Больше всего за вывод войск высказались жители Чеченской Республики — 71 процент. Меньше всего, наоборот, 39 процентов, в Краснодарском крае и Белгородской области, которые регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.



Низкая готовность к войне



Доля россиян, не готовых воевать и заключивших контракт с Министерством обороны РФ, составляет 29 процентов. Это значительно больше, чем 20 процентов в феврале прошлого года.



Тех, кто, напротив, добровольно заключил бы контракт, — 14 процентов. В феврале прошлого года эта цифра была такой же, по данным именно этого опроса, в котором принимали участие только мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.



Другие вопросы показывают, что 50 процентов россиян хотят возобновления отношений с Западом, 54 процента — увеличения расходов на армию, 63 процента респондентов выступают за мирный договор с Украиной, 65 процентов хотели бы отмены санкций против России. 85 процентов респондентов надеются, что в наступающем году правительство сосредоточится на решении внутренних социально-экономических проблем.