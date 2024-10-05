Судебная забастовка в Чехии продолжается: что закрыто, а что осталось работать?

Забастовку объявил профсоюз работников юстиции. Министр юстиции Павел Блажек (ODS) заявил, что забастовка стала результатом неправильного разделения сотрудников судебных органов по классам оплаты труда. Он добавил, что предложение по решению проблемы в принципе уже существует, но у него как у министра нет полномочий для его реализации. Представители судебной власти также давно указывают на недооценку работников судов. Фактическая средняя зарплата сотрудников судов в прошлом году составила 36 916 крон, в то время как средняя зарплата в Чешской Республике — 43 341 крона.



В Городском суде Праги, крупнейшем суде страны, забастовка в здании на улице Спалена не была очевидной с первого взгляда: там проходило заседание, а единственным указателем, говорящим о протесте, была вывеска, сообщающая о закрытии местного бистро на три дня. Однако суд сохранил из уголовных дел только те слушания, на которых подсудимый находился под стражей, а вместо секретарей в залы заседаний приходили помощники судей. В краевом суде в Праге на площади Кинских судьи отложили около 30 слушаний по уголовным делам. В основном проводились заседания по гражданским делам. В районе Вршовице в Мичанках, где расположены пять пражских районных судов, были закрыты регистратуры, кассы и информационные центры. Некоторые из сегодняшних слушаний были отложены судами, но некоторые — в основном по гражданским спорам — должны были состояться, несмотря на забастовку.



В некоторых судах в забастовке приняли участие практически все сотрудники, за исключением судей, которые по закону не имеют права бастовать. В Либерецком окружном суде, например, к забастовке присоединились почти все более 110 административных работников. «Только один или два человека остались для самых экстренных случаев», — сказал Петр Хочек, председатель окружного суда. К забастовке присоединились около 90% работников районных судов в краевом судебном округе Градец-Кралове, а также 70% работников краевого суда, включая отделение в Пардубице. Большинство слушаний было отменено или перенесено на более поздний срок, а суды заранее информировали общественность о масштабах ограничений. К забастовке присоединилось и большинство сотрудников районных судов в Среднечешском крае. Оставались закрытыми канцелярии, кассы и информационные центры, а в некоторых местах были закрыты здания судов. Работа ограничивалась самыми необходимыми задачами. Например, в окружном суде в Млада-Болеславе остались два ассистента и один помощник на полставки.



По словам пресс-секретаря Петры Ланичковой, в забастовке приняли участие около 70% сотрудников Городского суда Брно. «Однако следует отметить, что некоторые работники не участвуют в забастовке не потому, что не поддерживают ее, а в основном потому, что не могут позволить себе трехдневный неоплачиваемый отпуск при своей низкой зарплате. Для сотрудников забастовка означает, что им придется наверстывать всю работу, которая ждала их в течение трех дней, и, напротив, работы прибавится», — заявила ранее пресс-секретарь. По её словам, на дни забастовки было назначено 227 встреч, из которых 154 были отменены или перенесены.



В районном суде Всетина сегодня бастовали 58 из 61 административного работника. Оба здания суда — во Всетине и Валашске-Мезиржичи — были закрыты для посетителей. Кассы и регистратура не работали. «Все судебные заседания отменены. Думаю, есть одно единственное исключение, когда проводится видеоконференция, которую судья может начать сама», — сказал председатель суда Павел Котради.



В Пльзеньском крае забастовка также ограничила работу судебного персонала, особенно в сфере основных услуг для населения. В краевом суде в Пльзене бастовал 61% из примерно 200 сотрудников судебных органов, а в районных судах — до 100%.



В Верховном суде (ВС), расположенном в Брно, к забастовке административного персонала судебной системы присоединились 90 человек, то есть около трети сотрудников. Публичные слушания в суде проводятся лишь в исключительных случаях, поэтому ни одно из них не пришлось отменять. Судьи перенесли на другой день только два непубличных слушания. Например, бастовали работники информационного бюро. Однако ЗАГС работал. В Высшем административном суде сегодня также не было отменено ни одного публичного слушания, так как они не были запланированы. В забастовке приняли участие 63 человека. Большинство участников забастовки — секретари, клерки и сотрудники канцелярии, а также меньшее количество помощников. Никто из администрации суда и высшего руководства не участвовал в забастовке. «Судьи продолжают выполнять свои конституционные обязанности во время забастовки. Основная работа суда для общественности, в частности приём представлений от сторон в суд, обеспечивается даже в дни забастовки», — заявил председатель суда Карел Шимка.



В Конституционном суде забастовка не проводилась, поскольку его сотрудники получают зарплату из другого раздела бюджета, нежели работники общей судебной системы, и требования, связанные с нынешней забастовкой, их напрямую не касаются. Однако они неоднократно выражали свою поддержку требованиям бастующих.



Сотрудники суда уже бастовали, требуя повышения зарплат, 29 мая. По данным профсоюзных активистов, в однодневной предупредительной акции протеста приняли участие 95% сотрудников судов.