В Есениках ожидается ветреная ночь, порывы могут превышать 100 километров в час

Предупреждение о сильном ветре действует с 20:00 сегодняшнего дня до 04:00 среды также для областей Брунтал, Крнов и Опава. Метеорологи ожидают порывы ветра до 70 километров в час в районе к северу от Есеников. В Есениках порывы могут быть выше на 40 километров в час.



Ветер может ломать ветки и наносить незначительный ущерб зданиям, предупреждает Чешская национальная метеорологическая служба. Поэтому людям следует быть особенно осторожными при передвижении пешком и за рулем. Метеорологи также рекомендуют закрыть окна и двери, убрать или закрепить незакрепленные предметы.