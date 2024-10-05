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В Есениках ожидается ветреная ночь, порывы могут превышать 100 километров в час

Новости и статьи
8 октября 2024
15:00
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С сегодняшнего вечера и до утра среды в Есениках будет дуть сильный ветер, предупреждают метеорологи. Порывы южного и юго-западного ветра могут достигать 110 километров в час, говорится в предупреждении Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ). Любителям пеших прогулок рекомендуется ограничить походы и не подниматься на горные хребты.
Предупреждение о сильном ветре действует с 20:00 сегодняшнего дня до 04:00 среды также для областей Брунтал, Крнов и Опава. Метеорологи ожидают порывы ветра до 70 километров в час в районе к северу от Есеников. В Есениках порывы могут быть выше на 40 километров в час.

Ветер может ломать ветки и наносить незначительный ущерб зданиям, предупреждает Чешская национальная метеорологическая служба. Поэтому людям следует быть особенно осторожными при передвижении пешком и за рулем. Метеорологи также рекомендуют закрыть окна и двери, убрать или закрепить незакрепленные предметы.
погода Чехия
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