Попрощайтесь с нынешним видом фуникулера на Петржине
8 октября 2024
16:30
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В этом месяце жители могут попрощаться с нынешним видом фуникулера на Петржине, который ожидает полная реконструкция, в рамках нескольких мероприятий.
Канатная дорога Петржин прекратила работу из-за сильных дождей 13 сентября этого года, и из-за поврежденного и непроходимого пути транспортная компания не возобновила ее работу и начала подготовительные работы для ремонта. Саму реконструкцию планируется начать в марте следующего года, а возобновить работу фуникулера в новом виде — летом 2026 года.
Помимо реконструированной линии от Уезда до холма Петршин, появятся новые вагоны, разработанные дизайнерами студии Анны Марешовой. Вагоны будут более прозрачными, с раскладными сиденьями и измененной смотровой площадкой. Вагоны будут «перемигиваться» друг с другом при проезде по трассе. Вместимость одного поезда увеличится со 100 до 120 человек.
Фуникулер «Петршин» — один из самых популярных туристических аттракционов, предлагающий необычный вид на город и доставляющий посетителей к Петршинской смотровой башне, лабиринту и обсерватории Штефаника. В то же время он является частью системы общественного транспорта Праги, которой пользуются, например, студенты Страгова или люди, посещающие рестораны, игровые площадки или сады в Петржине.
Помимо реконструированной линии от Уезда до холма Петршин, появятся новые вагоны, разработанные дизайнерами студии Анны Марешовой. Вагоны будут более прозрачными, с раскладными сиденьями и измененной смотровой площадкой. Вагоны будут «перемигиваться» друг с другом при проезде по трассе. Вместимость одного поезда увеличится со 100 до 120 человек.
Фуникулер «Петршин» — один из самых популярных туристических аттракционов, предлагающий необычный вид на город и доставляющий посетителей к Петршинской смотровой башне, лабиринту и обсерватории Штефаника. В то же время он является частью системы общественного транспорта Праги, которой пользуются, например, студенты Страгова или люди, посещающие рестораны, игровые площадки или сады в Петржине.
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