«Бизнес на нищете»: в 160 муниципалитетах значительно больше бедных, чем в остальной части Чехии

Доклад основан на данных о выплате жилищного пособия и дополнительного пособия на проживание, а также прожиточного минимума. Право на жилищное пособие имеют семьи, которые тратят на жилье более 30% своего чистого дохода. Дополнительное пособие предназначено для материально нуждающихся людей и призвано компенсировать их расходы на жилье, чтобы у них оставалось достаточно средств на жизнь. Прожиточный минимум — это разница между прожиточным минимумом бедного домохозяйства и его доходом после вычета расходов на жилье.





Согласно докладу, в Чешской Республике количество людей в домохозяйствах, получающих пособие на проживание, выросло в 1,14 раза в период с 2008 по 2023 год. Но в 160 муниципалитетах оно увеличилось в пять раз. Число получателей жилищного пособия увеличилось в 1,38 раза в стране, но в 8,1 раза в 160 муниципалитетах.



«Я был удивлен тем, что мы выявили 160 муниципалитетов, где население, получающее жилищную субсидию, увеличилось в семь раз. Когда мы слышим от муниципалитетов, что существует некий бизнес-проект (бизнес на бедности), это не выдумка», — сказал аналитик Ян Клусачек, соавтор доклада.



В 160 муниципалитетах жилищные субсидии получали в среднем 12 человек на 1 000 жителей. В 40 муниципалитетах с наибольшим ростом числа бедных этот показатель составлял 18. В целом по стране показатель составил пять человек на тысячу.



В масштабах страны пособие на проживание получали 13 человек на тысячу, 31 человек на тысячу в 160 муниципалитетах и 44 человека на тысячу в четырех десятках наиболее пострадавших мест.



По словам Клусачека, нуждающиеся в жилье люди с пособиями часто вынуждены жить в неадекватном жилье по завышенным ценам и не могут найти другое место.





«За 20 000 крон в месяц семья снимает комнату в общежитии с общей кухней и ванной на первом этаже, или заплесневелую квартиру, или квартиру без окон. При этом платится та же цена, что и за стандартное жилье. В результате арендная плата за 1-комнатную квартиру такая же, как за 3-комнатную в других районах города», — говорит Клусачек.



По словам авторов, на основании полученных данных невозможно определить, выросло ли новое поколение в бедности в обследованных муниципалитетах или туда переехали нуждающиеся люди. Потребуется дополнительный анализ, чтобы составить карту бедности в местах, где сконцентрировано крайне бедное население, пишут эксперты в отчете.



По мнению экспертов по социальным вопросам и организаций, помогающих нуждающимся, Закон о жилье позволит решить проблему бизнеса на нищете. Этот закон был обещан предыдущими правительствами. Нынешний кабинет Петра Фиалы (ODS) представил норму, но пока не ясно, в какой форме она будет принята.