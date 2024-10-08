«Бизнес на нищете»: в 160 муниципалитетах значительно больше бедных, чем в остальной части Чехии
9 октября 2024
21:00
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В 160 муниципалитетах Чешской Республики значительно больше материально нуждающихся людей, чем в остальной части страны. За последние 15 лет количество бедных людей, получающих пособия, там выросло в разы сильнее, чем в других регионах. Об этом говорится в докладе о жилищной изоляции за этот год, опубликованном сегодня Платформой за социальное жилье и инициативой «За жилье». По мнению авторов, происходящее в этих местах может быть связано с так называемым бизнесом на нищете, когда арендаторы живут в жилье по завышенным ценам, не отвечающем стандартам. При этом они не могут позволить себе обычное.
Доклад основан на данных о выплате жилищного пособия и дополнительного пособия на проживание, а также прожиточного минимума. Право на жилищное пособие имеют семьи, которые тратят на жилье более 30% своего чистого дохода. Дополнительное пособие предназначено для материально нуждающихся людей и призвано компенсировать их расходы на жилье, чтобы у них оставалось достаточно средств на жизнь. Прожиточный минимум — это разница между прожиточным минимумом бедного домохозяйства и его доходом после вычета расходов на жилье.
Согласно докладу, в Чешской Республике количество людей в домохозяйствах, получающих пособие на проживание, выросло в 1,14 раза в период с 2008 по 2023 год. Но в 160 муниципалитетах оно увеличилось в пять раз. Число получателей жилищного пособия увеличилось в 1,38 раза в стране, но в 8,1 раза в 160 муниципалитетах.
«Я был удивлен тем, что мы выявили 160 муниципалитетов, где население, получающее жилищную субсидию, увеличилось в семь раз. Когда мы слышим от муниципалитетов, что существует некий бизнес-проект (бизнес на бедности), это не выдумка», — сказал аналитик Ян Клусачек, соавтор доклада.
В 160 муниципалитетах жилищные субсидии получали в среднем 12 человек на 1 000 жителей. В 40 муниципалитетах с наибольшим ростом числа бедных этот показатель составлял 18. В целом по стране показатель составил пять человек на тысячу.
В масштабах страны пособие на проживание получали 13 человек на тысячу, 31 человек на тысячу в 160 муниципалитетах и 44 человека на тысячу в четырех десятках наиболее пострадавших мест.
По словам Клусачека, нуждающиеся в жилье люди с пособиями часто вынуждены жить в неадекватном жилье по завышенным ценам и не могут найти другое место.
«За 20 000 крон в месяц семья снимает комнату в общежитии с общей кухней и ванной на первом этаже, или заплесневелую квартиру, или квартиру без окон. При этом платится та же цена, что и за стандартное жилье. В результате арендная плата за 1-комнатную квартиру такая же, как за 3-комнатную в других районах города», — говорит Клусачек.
По словам авторов, на основании полученных данных невозможно определить, выросло ли новое поколение в бедности в обследованных муниципалитетах или туда переехали нуждающиеся люди. Потребуется дополнительный анализ, чтобы составить карту бедности в местах, где сконцентрировано крайне бедное население, пишут эксперты в отчете.
По мнению экспертов по социальным вопросам и организаций, помогающих нуждающимся, Закон о жилье позволит решить проблему бизнеса на нищете. Этот закон был обещан предыдущими правительствами. Нынешний кабинет Петра Фиалы (ODS) представил норму, но пока не ясно, в какой форме она будет принята.
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