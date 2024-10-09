В Чехии резко выросло количество ипотечных кредитов с более длительным сроком фиксации

Данные Национального банка Чехии показывают, что объем новых жилищных кредитов с фиксированными сроками четыре и пять лет вырос с 2,3 миллиарда крон в июле до 4,8 миллиарда крон в августе. Их доля в общем количестве новых ипотечных кредитов изменилась с 12 до 20 процентов. Это был самый высокий показатель с марта.





Фиксация на пять лет была особенно популярна во времена крайне низких ставок в районе двух процентов, которые с ее помощью можно было закрепить на более длительный срок. Однако людей обычно не очень привлекают ожидаемые скидки по ипотеке. Именно поэтому августовский выпуск на первый взгляд отклоняется от текущей тенденции.





«На него, скорее всего, повлияла возможность заключения договора на старых условиях с дешевым досрочным погашением ипотеки», — рассказал Радек Славик, специалист по ипотеке посреднической компании Hypodům.





Досрочное погашение стало дороже





Август стал последним месяцем перед вступлением в силу нового закона, который должен частично защитить банки от потерь в результате ухода клиентов к конкурентам. Поправка сделала досрочное погашение ипотеки значительно дороже.





Если раньше люди платили максимальный административный сбор в размере сотни крон, то теперь банки могут требовать с них тысячи. Цель состоит в том, чтобы хотя бы частично компенсировать банкам затраты, которые они несут, когда получают обратно беспроцентные деньги от клиентов.





Исключение составляют люди, заключившие договор до начала сентября. Они смогут досрочно погасить ипотеку на старых условиях. Часть клиентов попыталась подписать договоры в августе, чтобы сохранить преимущество на ближайшие месяцы и годы. При падении ставок поменяют ставку вне зависимости от оговоренной фиксации практически бесплатно.





Трехлетняя ипотека продолжит лидировать





Более низкая процентная ставка также может мотивировать некоторых людей к пятилетней фиксации. Данные ЧНБ по новым жилищным кредитам показывают, что в случае с фиксированными четырех- и пятилетними кредитами она составила в среднем 4,92 процента. По данным центрального банка, средняя ставка по всем новым ипотечным кредитам составила 5,07 процента.





Однако ипотечные эксперты не верят, что люди, которые в последнюю минуту согласились на более длительную фиксацию, будут иметь преимущество перед теми, кто выбрал самую обычную трехлетнюю. На практике, скорее всего, они все равно будут договариваться с банком о новой ставке раньше, чем через три года.





«Они, вероятно, сделают это к середине следующего года», — сказал Эйм. Также, по словам Славика, в следующем году можно ожидать более заметной скидки на ипотеку, что будет мотивировать людей с существующими ставками рефинансироваться.





Эксперты не ожидают дальнейшего роста популярности ипотеки с пятилетней фиксацией. «Трехлетние ипотечные кредиты будут продолжать доминировать», — заявил Славик. По его словам, причина в том, что эффект досрочного погашения исчез и в прейскурантах финансовых домов их цена сопоставима с трехлетней фиксацией. Поэтому людям не стоит связывать себя обязательствами на более длительный период времени.



