В прошлом году каждый чех разговаривал по телефону в среднем семь минут в день

Количество минут, «наговоренных» через мобильные сети в Чехии, выросло на 1,1 % по сравнению с прошлым годом и составило 27,9 миллиарда. Наибольшая доля прироста пришлась на SIM-карты, принадлежащие частным лицам.





«В частности, это 15,5 миллиарда минут, в то время как звонки с корпоративных мобильных телефонов составили 11,1 миллиарда минут», — сказал Мартин Мана, директор отдела развития статистики ČSÚ. Остальные 1,3 миллиарда минут пришлись на звонки в роуминге.



Стационарные линии связи сокращаются

С другой стороны, использование стационарных линий еще больше сократилось. В прошлом году люди воспользовались ими в общей сложности 958 130 минут, что почти на 9,5% меньше, чем в прошлом году. В 2017 году, по данным ČSÚ, люди звонили по стационарным линиям более 1,5 миллиона минут.



Помимо звонков, клиенты все чаще используют мобильные телефоны для выхода в интернет. В конце прошлого года в Чехии насчитывалось 11,2 миллиона SIM-карт с активированными услугами голосовой связи и передачи данных. Количество клиентов, пользующихся интернетом по месячному тарифу, увеличилось по сравнению с прошлым годом. На конец 2023 года эта услуга была активирована на 9,3 миллиона SIM-карт, что на 577 000 больше, чем в предыдущем году, и на 1,5 миллиона больше, чем в 2020 году.



Несмотря на увеличение числа клиентов, подключивших услугу передачи данных к мобильному телефону, основным способом доступа в интернет остается кабельный или постоянный беспроводной интернет. В конце прошлого года в стране действовало более 4 миллионов стационарных подключений, из которых почти 30% приходилось на беспроводные сети свободного доступа, известные как wifi. «Эта доля является самой высокой среди всех стран ЕС», — добавили статистики.