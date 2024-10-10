Чешское пиво выкупают украинцы? Неудачная шутка, поданная вместе с чепухой о вакцинах с ртутью

Чешское Facebook-сообщество обошел пост, на который вы, возможно, тоже обратили внимание. В нем утверждается, что чешский пивной бренд Braník был куплен украинской пивоваренной компанией «Оболонь». Это неправда. Бренд по-прежнему принадлежит компании Staropramen, которая является собственностью Molson Coors Beverage Company из США. Если этот факт подтвержден документально, то продажа украинцам пивного бренда — полная выдумка, что легко проверить.





Якобы доказательством этого утверждения служит скриншот, который имитирует статью на Novinky.cz. Проблема в том, что это фейк и всего лишь имитация сайта; статья с таким заголовком никогда не появлялась, а самый читаемый новостной сайт был использован для легитимации ложного утверждения.



Самолеты, распыляющие химикаты

Еще одна тема — теории заговора о химических опрыскиваниях населения, которые почти так же стары, как и сам интернет. Некоторые люди верят в то, что следы от самолетов содержат химические вещества, призванные манипулировать погодой или влиять на здоровье человека. Эти теории никогда не были подтверждены научно и считаются экспертами необоснованными и причудливыми.



Пост с видео, опубликованный в марте этого года, и сегодня имеет чудовищный охват. Более 4 миллионов просмотров и 51 000 поделившихся. В нем говорится: «Вот яды, которыми нас опрыскивают в настоящее время». Ниже приводится список веществ, которые якобы распыляют на население. В нем говорится о бактериях, которые поражают легкие, кровеносные сосуды и сердце и могут изменять геном человека.



Это видео смонтировано из двух кадров, опубликованных в Facebook самим подразделением ВВС США. Там пояснили, что жидкость, распыленная на этих видео, — питьевая вода. На самом деле это испытание водяного пожаротушения с использованием модульной системы воздушного пожаротушения, что и показано на видео.



На официальных кадрах видно, что люди работают рядом с резервуарами без защитной одежды, которая, вероятно, была бы у них в случае применения смертельно опасных химикатов на таком рабочем месте. Помимо воды, в резервуары установки загружена специальная негорючая смесь, состоящая в основном из воды и удобрений, которая замедляет горение и помогает остановить распространение огня.



Детские вакцины, содержащие ртуть

Случаи, когда распространение необоснованной лжи также может быть опасным, связаны с мистификацией вакцинации.



В качестве примера можно привести сообщение в Facebook, которое набрало почти 3 000 просмотров. В нем говорится: «Чтобы вы знали, что вы вводите своим детям! Детские вакцины содержат ртуть и алюминий. Нелепый мир». На прилагаемом видео показана химическая реакция, в результате которой ртуть вводится шприцем в кусок алюминия, разрушая его поверхностную структуру.



Но оно вырвано из контекста и совершенно не соответствует действительности, что доказывают ученые. Оригинальное видео взято из образовательного YouTube-шоу Knowledge Network. В нем автор объясняет, почему, например, ртутные термометры запрещены в самолетах. В конструкции самолетов используется алюминий.



В вакцины такой алюминий не добавляют. Производители действительно добавляют в вакцины адъюванты для усиления иммунного ответа, но для этого используются только его соединения — соли алюминия. Их вредность опровергается десятилетиями проверенного опыта. Поэтому реакция, подобная той, что показана на видео, не может произойти в принципе.



Алюминий также содержится в воде, воздухе, грудном молоке и детском питании. Согласно научным исследованиям, ежедневная доза до 2 мг/кг считается минимально опасной. Содержание алюминия в вакцинах не приближается к этому уровню.



Современные вакцины, как правило, не содержат ртути вообще или содержат ее в остаточных количествах, и, что самое главное, в них даже нет такого понятия, как ртуть. Остаточная ртуть, которая может присутствовать в некоторых вакцинах, называется этилртутью (тиомерсальное соединение). Ни одно из ее вредных воздействий на организм человека не было научно доказано. Тиомерсал начали исключать из детских вакцин в 2000 году. В настоящее время он содержится только в некоторых вакцинах против гриппа.