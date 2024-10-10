Польша приостановит право мигрантов на убежище, заявил премьер Дональд Туск

Премьер-министр Польши Туск заявил в субботу, что приостановит действие права на убежище. По его словам, Польша должна восстановить 100-процентный контроль над тем, кто въезжает и кто выезжает из страны. «Если кто-то хочет приехать в Польшу, он должен принять польские нормы и обычаи. Они должны хотеть интегрироваться», — сказал он на съезде «Гражданской платформы» в Варшаве.



Туск раскритиковал политику предыдущего правительства, которое, по его словам, было самым проиммигрантским правительством в Европе. «За восемь лет партия „Право и справедливость“ выстроила частично коррумпированную систему, которая позволила бесконтрольный приток сотен тысяч мигрантов. Как на белорусской границе, так и из-за визовой системы...», — сказал он.



Сейчас он готовится запросить одобрение своего решения в Евросоюзе. «Я буду требовать признания этого решения в Европе. Мы прекрасно знаем, как право на убежище злоупотребляют Лукашенко, Путин, контрабандисты», — сказал он.



Туск пошел на этот шаг из-за роста напряженности на белорусско-польской границе. В июне один из военнослужащих, служивших на границе, погиб после нападения мигранта. Мигрант из Беларуси просунул руку через стальной забор и ударил ножом в ребра солдата, который впоследствии скончался от полученных ранений.



В июле польский парламент одобрил закон, который облегчает силам безопасности применение оружия против мигрантов на белорусской границе. Варшава уже давно обвиняет Минск в поощрении и помощи мигрантам в пересечении польской границы.