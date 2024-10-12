«Герои не умирают». Родители погибшего чеха получили в Праге орден от Зеленского

Библиотека Масарика — одно из самых представительных мест Пражского Града. В нескольких дверях от нее находится кабинет нынешнего президента Петра Павела. В комнате доминируют письменный стол и кресло Масарика, а стены уставлены тысячами книг. На одной из полок стоит фотография Карела Кучеры. Под ней — цитата: «Стойко преодолевать препятствия».





«Эту фотографию родители Карела Кучеры подарили президенту в феврале во время личной встречи, и президент решил выставить ее здесь. Когда к нам приходят гости, они часто спрашивают, каким солдатом он был. Они хотят услышать его историю и любят фотографироваться с ним», — объясняет Отакар Фолтын, заместитель начальника Военной канцелярии Президента Республики.





Родители Карла, Яна и Мартин, стоят рядом с фотографией, за ними следуют его бабушка и дедушка Франтишек и Яна Йирасек. Им не по себе, они нервничают, они не привыкли к таким церемониям, а главное — память о Кае все еще болит. Они еще не смирились с его смертью.





Герои не умирают





Зал постепенно заполняется. Входят представители канцелярии президента, посольства Украины, организации Post Bellum и Европейского конгресса украинцев. Все они пригласили родителей Карела Кучеры, чтобы вручить им высокую государственную награду непосредственно от президента Украины Владимира Зеленского за храбрость их сына.





«Сегодня мы чествуем Карела Кучеру. Выражаем глубокое уважение и благодарность. Спасибо вам за то, что вы вырастили героя. Мы в Украине говорим: герои не умирают. Мы всегда будем помнить его подвиг, который будет вдохновлять нас на борьбу за свободу и будущее», — сказал посол Украины в Чехии Василий Зварыч.





Микулаш Крупа, директор Post Bellum и руководитель проекта «Память нации», пообещал родителям, что имя и наследие Карела Кучеры не будут забыты.





«Ваш сын поставил свою жизнь на кон и потерял ее, сражаясь за других и за свободу. Мы в Европе считаем этот поступок, эту жертву героизмом. Сослуживцы по спецназу, в котором воевал ваш сын, запомнили его как выдающегося солдата и, прежде всего, как великого человека», — добавил он.





Он отдал свою жизнь ради жизни других





Есть документы, описывающие и оценивающие время службы Карела Кучеры в третьем пехотном батальоне Международного легиона. В них он описывается как здоровый, добросовестный и дисциплинированный солдат. Во время Харьковской операции он участвовал в освобождении города Купянска или проводил разведывательные операции в Сватовском районе. Это были чрезвычайно опасные задания.





В документах описаны и конкретные действия Кучера. В начале марта прошлого года его подразделение попало под сильный минометный обстрел, и двое его товарищей были ранены. В летописи украинской армии говорится, что Карел Кучера, рискуя жизнью, вернулся за ними и постепенно вывел их в безопасное место.





В другой операции благодаря его мужеству подразделение снова не попало в окружение и засаду. Благодаря этому задание было выполнено без потерь.



В документах также описывается его последняя операция 18 марта 2023 года, во время которой он погиб. Подразделение обороняло северную часть города Часов Яр и попало под сильный минометный обстрел. Карел обнаружил вражеский окоп и бросил в него две гранаты. Одного врага он убил, а другого ранил. Раненый русский солдат дал пулеметный залп и нанес Карелу Кучере ранения, от которых он скончался. Но, рискуя своей жизнью, он спас другие жизни, говорится в документах.





Это мало утешает родителей.





Яна и Мартин Кучера держатся за руки. Иногда они вытирают глаза. Им вручают орден Третьей степени, люди уходят, они садятся за стол Масарика, коробка с медалью остается закрытой. Лишь спустя некоторое время отец Карла Мартин произносит: «Мы рады, что орден вручили, были хорошие слова о героизме, но я бы все это в один миг променял, если бы с нами был Кая».





«Кая думал, как и все порядочные люди в этом мире, что должен защищать слабых от сильных, жертву от агрессора. Это естественно. Но мало у кого хватает мужества отдать за это жизнь. А он именно так и поступил», — говорит отец.





«Это слабое утешение для родителей», — лаконично заявляет мать.





«Я чувствую, что быть здесь — моя судьба. Более того, я исполнил свою мечту. Я все равно не могу оставить здесь своих друзей. Моих братьев. Я забочусь о себе, но я всегда буду сталкиваться с опасностью. Так велит моя честь. Я могу только надеяться, что однажды я тоже умру с честью и со свободой и, возможно, снова встречусь со всеми, кто погиб», — говорится в выдержках из его текстовых сообщений.





«Мы ценим, что это украинская награда. Что его ценят те, за кого он сражался. Но, конечно, он делал это и для нас», — выражает свои непосредственные чувства Мартин Кучера. Его сын получил ряд наград за участие в российско-украинской войне. Медаль «За храбрость в бою» от командира части, «Знак почета» от Министерства обороны или Стальной крест от командующего Вооруженными силами Украины. Но высшая на сегодняшний день награда — непосредственно от президента Украины Владимира Зеленского — была вручена в знак памяти. После его смерти.