VZP передала миллионы родственникам врача, погибшего от обрушения здания на Лазарской

«Страховая компания сдержала свое слово и пожертвовала семье погибшего сумму в несколько миллионов», — сказал Роберт Кареш, председатель совета директоров страховой компании VZP. Он не стал называть точную сумму.



По словам Кареша, пожертвование не связано с компенсацией, которая на данный момент еще не выплачена. «Мы сделали это именно потому, что выплата компенсации затянется на некоторое время», — сказал он. Сама компенсация будет состоять из двух частей: одна — за душевные страдания, другая — алименты на ребенка, причем органы опеки (OSPOD) также должны дать свои комментарии.



«Страховая компания, с которой мы заключили договор страхования ответственности владельца здания, также участвует в процессе выплаты компенсации. Поэтому некоторые факты должны быть подтверждены документально», — говорит Кареш о процессе урегулирования спора с пострадавшими.



Суд, скорее всего, не состоится

По словам Кареша, в настоящее время стороны стремятся к соглашению, и судебное разбирательство маловероятно. По словам председателя, все переговоры проходят честно. «Я лично общаюсь с женой погибшего и очень надеюсь, что пожертвование обеспечит ее средствами до тех пор, пока все окончательно не разрешится», — сказал он.



Падение бетонного карниза убило украинского врача 8 августа, когда он стоял на остановке Лазарска у здания PVZP. Полиция продолжает расследовать это дело.