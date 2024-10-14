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VZP передала миллионы родственникам врача, погибшего от обрушения здания на Лазарской

Новости и статьи
15 октября 2024
22:00
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Семья хирурга, погибшего от удара карнизом, рухнувшим со здания страховой компании VZP, получила от страховой компании миллионы крон. Родственники погибшего объявились после публикации статьи о предлагаемой помощи и получили деньги от страховой компании в виде пожертвования еще до того, как дело было расследовано полицией.
«Страховая компания сдержала свое слово и пожертвовала семье погибшего сумму в несколько миллионов», — сказал Роберт Кареш, председатель совета директоров страховой компании VZP. Он не стал называть точную сумму.

По словам Кареша, пожертвование не связано с компенсацией, которая на данный момент еще не выплачена. «Мы сделали это именно потому, что выплата компенсации затянется на некоторое время», — сказал он. Сама компенсация будет состоять из двух частей: одна — за душевные страдания, другая — алименты на ребенка, причем органы опеки (OSPOD) также должны дать свои комментарии.

«Страховая компания, с которой мы заключили договор страхования ответственности владельца здания, также участвует в процессе выплаты компенсации. Поэтому некоторые факты должны быть подтверждены документально», — говорит Кареш о процессе урегулирования спора с пострадавшими.

Суд, скорее всего, не состоится
По словам Кареша, в настоящее время стороны стремятся к соглашению, и судебное разбирательство маловероятно. По словам председателя, все переговоры проходят честно. «Я лично общаюсь с женой погибшего и очень надеюсь, что пожертвование обеспечит ее средствами до тех пор, пока все окончательно не разрешится», — сказал он.

Падение бетонного карниза убило украинского врача 8 августа, когда он стоял на остановке Лазарска у здания PVZP. Полиция продолжает расследовать это дело.
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