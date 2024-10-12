Спустя более чем полгода у Чехии появится посол в Москве

После нескольких месяцев споров о том, должна ли Чехия иметь своего посла в Москве, МИД объявил о назначении на этот пост Даниэля Коштоваля. Предыдущий посол Чехии в России Витезслав Пивонька ушел в отставку в конце мая.





«Послов в России имеют ключевые страны, которые являются стратегическими союзниками Чехии, — Великобритания, Франция, Германия или Соединенные Штаты Америки. Я желаю послу много сил в этой непростой миссии», — сказал министр иностранных дел Ян Липавский.





В прошлом Коштовал работал заместителем начальника отдела вооружений и закупок Минобороны. Он ушел в отставку в конце 2018 года. В прошлом он также был заместителем начальника управления политики безопасности МИД. Он также работал представителем посла Чехии в Вашингтоне и Москве. Он долгое время занимается вопросами безопасности и представительством чешской дипломатии.