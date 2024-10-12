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Спустя более чем полгода у Чехии появится посол в Москве

Новости 420on
15 октября 2024
14:00
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Новым послом в Москве станет Даниэль Коштовал, бывший заместитель начальника отдела вооружений и закупок Минобороны. Об этом заявило МИД во вторник. Коштовал уже получил одобрение принимающей страны, так называемый agrément. Коштовал должен вступить в должность в первые месяцы 2025 года.
После нескольких месяцев споров о том, должна ли Чехия иметь своего посла в Москве, МИД объявил о назначении на этот пост Даниэля Коштоваля. Предыдущий посол Чехии в России Витезслав Пивонька ушел в отставку в конце мая.

«Послов в России имеют ключевые страны, которые являются стратегическими союзниками Чехии, — Великобритания, Франция, Германия или Соединенные Штаты Америки. Я желаю послу много сил в этой непростой миссии», — сказал министр иностранных дел Ян Липавский.

В прошлом Коштовал работал заместителем начальника отдела вооружений и закупок Минобороны. Он ушел в отставку в конце 2018 года. В прошлом он также был заместителем начальника управления политики безопасности МИД. Он также работал представителем посла Чехии в Вашингтоне и Москве. Он долгое время занимается вопросами безопасности и представительством чешской дипломатии.
Чехия Россия
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