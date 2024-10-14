Чешская Республика стремительно стареет. Виной тому низкая рождаемость
16 октября 2024
18:00
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Средний возраст в Чехии стремительно растет. В прошлом году он составил 42,8 года, а с начала века показатель увеличился на четыре года. Самым молодым регионом в этом отношении является Среднечешский край, за ним следует Прага. Средний возраст здесь составляет 41,5 года по сравнению с 41,7 года в столице. Самый высокий возраст — 43,9 года — в Злинском крае.
Средний возраст чехов в период с 2000 по 2023 год
Это следует из недавно опубликованных данных Чешского статистического управления. Согласно данным, лучше всего в плане старения населения обстоят дела в Праге, где средний возраст с 2000 года увеличился всего на полгода, при этом в большинстве случаев наблюдались лишь незначительные колебания или даже снижение. В прошлом и позапрошлом году этот показатель был даже самым низким за последние 13 лет.
«Оба региона выигрывают от того, что они привлекательны. Там больше возможностей для трудоустройства, поэтому многие молодые люди переезжают туда и рожают детей», — сказал демограф Томаш Фиала из Экономического университета в Праге.
В случае со столицей речь также идет о мигрантах из-за рубежа. В прошлом году доля иностранцев составила около четверти, что является самым высоким показателем. Еще в конце прошлого века она составляла менее 5%.
Наименьшее количество иностранцев, чуть более 4% населения, проживает в Оломоуцком и Злинском краях.
«С 2000 года больше всего постарели жители Карловарского края, средний возраст которых увеличился на 5,9 года. Средний возраст жителей Моравско-Силезского края увеличился на 5,7 лет», — описывают статистики развитие событий на другом конце рейтинга в журнале «Статистика и мы».
По словам Фиалы, эти регионы считаются неперспективными, особенно для молодежи. «Именно поэтому молодые оттуда уезжают», — сказал он.
Согласно статистике, наилучшие шансы на будущее у Среднечешского края. Здесь на 100 детей младше 14 лет приходится всего 106,3 жителя в возрасте 65 лет и старше. С другой стороны, Карловарский край — самый неблагополучный: 149 пожилых людей на 100 детей.
В целом по стране этот показатель, называемый индексом старости, также значительно увеличивается. В прошлом году, согласно индексу, в Чехии на 100 детей приходилось 129,5 пожилого человека. На рубеже тысячелетий их было всего 85,5.
Число новорожденных резко сократилось
Причина этого в том, что люди стареют. Другой, еще более важный фактор, — падение числа родившихся.
Это измеряется общим коэффициентом рождаемости, или количеством детей на одну женщину в возрасте от 15 до 49 лет. И этот показатель в последнее время претерпевает значительные колебания. В период с 2018 по 2020 год он оставался на уровне 1,71 ребенка на одну женщину, а затем, спустя три десятилетия, преодолел отметку в 1,8 ребенка на одну женщину и вырос до 1,83 в 2021 году.
Но за резким ростом последовало еще более резкое падение. В прошлом году этот показатель упал до 1,46 ребенка на женщину. «Таким образом, число новорожденных снова опустилось ниже отметки в 100 000 после 18 долгих лет», — добавили эксперты.
Средний возраст в регионах Чехии
Это следует из недавно опубликованных данных Чешского статистического управления. Согласно данным, лучше всего в плане старения населения обстоят дела в Праге, где средний возраст с 2000 года увеличился всего на полгода, при этом в большинстве случаев наблюдались лишь незначительные колебания или даже снижение. В прошлом и позапрошлом году этот показатель был даже самым низким за последние 13 лет.
«Оба региона выигрывают от того, что они привлекательны. Там больше возможностей для трудоустройства, поэтому многие молодые люди переезжают туда и рожают детей», — сказал демограф Томаш Фиала из Экономического университета в Праге.
В случае со столицей речь также идет о мигрантах из-за рубежа. В прошлом году доля иностранцев составила около четверти, что является самым высоким показателем. Еще в конце прошлого века она составляла менее 5%.
Наименьшее количество иностранцев, чуть более 4% населения, проживает в Оломоуцком и Злинском краях.
«С 2000 года больше всего постарели жители Карловарского края, средний возраст которых увеличился на 5,9 года. Средний возраст жителей Моравско-Силезского края увеличился на 5,7 лет», — описывают статистики развитие событий на другом конце рейтинга в журнале «Статистика и мы».
По словам Фиалы, эти регионы считаются неперспективными, особенно для молодежи. «Именно поэтому молодые оттуда уезжают», — сказал он.
Согласно статистике, наилучшие шансы на будущее у Среднечешского края. Здесь на 100 детей младше 14 лет приходится всего 106,3 жителя в возрасте 65 лет и старше. С другой стороны, Карловарский край — самый неблагополучный: 149 пожилых людей на 100 детей.
В целом по стране этот показатель, называемый индексом старости, также значительно увеличивается. В прошлом году, согласно индексу, в Чехии на 100 детей приходилось 129,5 пожилого человека. На рубеже тысячелетий их было всего 85,5.
Число новорожденных резко сократилось
Причина этого в том, что люди стареют. Другой, еще более важный фактор, — падение числа родившихся.
Это измеряется общим коэффициентом рождаемости, или количеством детей на одну женщину в возрасте от 15 до 49 лет. И этот показатель в последнее время претерпевает значительные колебания. В период с 2018 по 2020 год он оставался на уровне 1,71 ребенка на одну женщину, а затем, спустя три десятилетия, преодолел отметку в 1,8 ребенка на одну женщину и вырос до 1,83 в 2021 году.
Но за резким ростом последовало еще более резкое падение. В прошлом году этот показатель упал до 1,46 ребенка на женщину. «Таким образом, число новорожденных снова опустилось ниже отметки в 100 000 после 18 долгих лет», — добавили эксперты.
Средний возраст в регионах Чехии в 2000 и 2023 годах
|Регион
|Средний возраст в 2000 году
|Средний возраст в 2023 году
|Прага
|41,2
|41,7
|Среднечешский край
|39,1
|41,5
|Южночешский край
|38,4
|43,3
|Пльзенский край
|39,2
|43,0
|Карловарский край
|37,7
|43,6
|Устецкий край
|37,7
|42,9
|Либерецкий край
|38,1
|42,9
|Краловеградецкий край
|39,0
|43,7
|Пардубицкий край
|38,4
|42,9
|Край Высочина
|38,1
|43,3
|Южноморавский край
|39,0
|42,7
|Оломоуцкий край
|38,4
|43,5
|Злинский край
|38,4
|43,9
|Моравскосилезский край
|37,8
|43,5
|Чешская Республика
|38,8
|42,8
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