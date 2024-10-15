Česká spořitelna против Revolut. В приложении появились новые инвестиционные возможности

Компании Česká spořitelna потребовалось десять лет, чтобы под своим управлением инвестиционных продуктов удвоить объем средств в 100 миллиардов чешских крон. Еще четыре года потребовалось, чтобы достичь еще одного двукратного увеличения, то есть нынешних 400 миллиардов чешских крон. Теперь компания делает следующий шаг, чтобы привлечь еще больше инвесторов и их капиталов. В мобильном приложении компании можно будет легко купить акции или доли акций и инвестировать в биткоин через ETF. Цель ясна: привлечь молодое поколение, которое близко к инвестированию и часто направляет свои деньги в акции, например, через глобальное приложение Revolut. Это то, чему Česká spořitelna и ее приложение George стремятся соответствовать в будущем.



«Мы хотим быть актуальными для молодых клиентов, и когда мы смотрим на состав нашего портфеля и средних инвесторов, то видим, что сейчас мы таковыми не являемся», — признает Лукаш Мика, отвечающий в Spořitelna за развитие инвестиционных и депозитных решений. По данным банка, около 650 000 клиентов инвестируют в крупнейший чешский банк, но, как правило, это инвесторы старше 50 лет, которые регулярно вкладывают около 2 000 чешских крон, в основном в паевые инвестиционные фонды. Česká spořitelna хочет стать более привлекательным местом для инвесторов, которые хотят покупать конкретные акции прямо из мобильного приложения или составлять портфели из все более популярных ETF.



Одним из важнейших глобальных игроков в этой области является компания Revolut, которая с самого начала своей деятельности бросает вызов традиционным игрокам во главе с банками в ряде областей и делает ставку на максимально возможную простоту, будь то валютные переводы или инвестиции. У Revolut около 800 000 клиентов в Чехии, и поскольку данные компании показывают, что чехи очень заинтересованы в инвестициях, британская финтех-служба недавно запустила в опытную эксплуатацию отдельное приложение Revolut Invest, ориентированное в основном на инвестиционные продукты всех видов.



В Revolut говорят, что из 800 000 клиентов компании в Чехии более половины составляют люди в возрасте от 18 до 34 лет. Это молодое поколение, которое не расстается с мобильными устройствами и в последние годы все больше подхватывает тенденцию прямого инвестирования в акции и другие инструменты. Именно с этой целевой аудиторией Česká spořitelna хочет более тесно общаться с помощью новой инвестиционной услуги, интегрированной непосредственно в приложение George. «С точки зрения пользовательского опыта или предлагаемых продуктов Revolut, безусловно, является эталоном рынка в определенной степени. Мы хотим стать конкурентами этих нео-брокеров, но с несколько иным предложением», — говорит Лукаш Мика.



По словам ответственного за разработку инвестиционных и депозитных решений банка, преимущество Česká spořitelna, у которого более 4,5 миллиона клиентов, в том, что он может обслуживать своих клиентов не только в мобильном приложении, но и в отделении или контактном центре, которые работают круглосуточно. «Мы пытаемся соединить все воедино, чтобы клиент мог переходить между различными каналами продаж в удобное для него время и везде иметь одинаковый клиентский опыт. В этом и будет наша уникальность. Попробуйте как-нибудь позвонить в Revolut...», — описывает подход банка Лукаш Мика.



Инвестиции теперь будут занимать видное место в качестве отдельного раздела в мобильном приложении George, где Spořitelna хочет предоставить своим клиентам комплексное обслуживание. На главной диаграмме будет отображаться развитие инвестиционного портфеля по всем счетам активов клиента, а портфель продуктов будет расширен за счет торговли облигациями, структурированными продуктами, премиальными валютными депозитами, а также появится возможность покупки отдельных наименований в рамках подписки на Пражской фондовой бирже. Также можно будет использовать новую функцию конвертации валют для покупки ценных бумаг в иностранной валюте без необходимости ведения валютного счета.



Главное новшество, которым Česká spořitelna хочет заинтересовть клиентов Revolut, — это возможность дробной торговли, то есть покупки долей акций и ETF, в том числе связанных с биткоином. «Ряд популярных акций, таких как Tesla или Apple, очень ценны, особенно для начинающих инвесторов, поэтому мы решили позволить клиентам приобретать только части этих акций, так называемые фракции, в виде разового или регулярного заказа. Spořitelna — первый крупный банк на чешском рынке, который предлагает клиентам дробную торговлю», — говорит Томаш Ждяра, менеджер по цифровым инвестиционным решениям в Česká spořitelna.



Банк постепенно запустит новые инвестиционные продукты для всех пользователей своего приложения к концу октября. Он также будет ориентирован на неклиентов, которые смогут открыть счет актива после заполнения инвестиционной анкеты прямо в приложении. Стоимость регистрации и управления инвестиционными инструментами составит 0,99% в год от объема инвестиций на имущественном счете клиента, минимальная стоимость — 29 чешских крон в календарный месяц.



Это новый прейскурант в рамках услуги Investing Plus, которым банк хочет дополнить существующий ассортимент инвестиционных продуктов, в том числе прейскуранты, которые ранее были предназначены в основном для инвестиций в больших объемах, а плата за них зависела от отдельных продуктов и заказов. «Если клиент уже инвестирует у нас и доволен предложением продуктов и консультациями своего банкира, он, конечно, сможет продолжать пользоваться новыми функциями, ничего не меняя. Но если он захочет попробовать, например, фракционную торговлю, то это очень просто. Все, что вам нужно сделать, — это открыть новый счет в George в дополнение к уже существующему имущественному счету», — добавляет Ждяр.



Подобные упрощенные структуры комиссий применяются и инвестиционными платформами, такими как Portu (выросшая под крылом инвестиционной группы Wood & Company) или Fondee (недавно купленная группой Direct Павла Рехака), которые предлагают автоматическое инвестирование в портфели, состоящие из ETF, акций и других инструментов. Компания Česká spořitelna также хотела бы постепенно двигаться в этом направлении. И в этом году вышеупомянутый Revolut также запустил подобную функцию.