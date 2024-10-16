«Специальное долгосрочное проживание». Украинцы будут вкладываться в систему, но не получат справедливых льгот?

«Специальное долгосрочное проживание предоставляется на пять лет. Если человек перестанет справляться с работой или, например, забеременеет, он не сможет получать никаких нестраховых пособий, например родительского пособия», — говорит Андреа Крчова, директор Консорциума неправительственных организаций, работающих с мигрантами.



Министерство труда и социальных дел подчеркивает, что ограничение касается только нестраховых социальных пособий, и что даже эти люди получат помощь, например, если заболеют.



«Иностранцы, которые в силу своей экономической деятельности платят страховые взносы, могут в случае болезни получать пособия, связанные с этими взносами, например, пособие по болезни, пособие по беременности и родам и т. д.», — сказал Якуб Аугуста, представитель министерства.



По последним данным, в Чехии находится более 380 000 беженцев из Украины, имеющих временную защиту. Поправка к закону lex Ukraine VII, которая сейчас ожидает второго чтения в Палате депутатов, предусматривает введение специального долгосрочного проживания, которое, однако, не будет обязательным. Желающие смогут продолжать пользоваться временной защитой. Однако это на один год, долгосрочное же пребывание будет действовать в течение пяти лет, а через несколько лет его можно будет изменить на постоянное.



«Некоторые из украинских беженцев хотят жить с нами в долгосрочной перспективе и иметь ясное понимание будущего. Поэтому мы предлагаем экономически активным беженцам из Украины возможность получить долгосрочное проживание, как и другим иностранцам из третьих стран», — заявил ранее министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN).



Однако заявители должны будут выполнить довольно строгие условия, например, провести два года под временной защитой, быть экономически независимыми, не иметь долгов, а их дети должны стабильно посещать школу. По оценкам Министерства внутренних дел, этим условиям будут соответствовать лишь тысячи, максимум десятки тысяч человек.



Регистрация должна начаться летом 2025 года; само Министерство внутренних дел как автор законопроекта в пояснительной записке заявляет, что не планирует допускать лиц с особым долгосрочным проживанием в «чешскую систему социальных нестраховых пособий».



Представитель Министерства труда Августа прокомментировала это так: «Предполагается, что это будут иностранцы, которые должны быть финансово самодостаточными и поэтому не должны зависеть от пособий».



Однако неправительственные организации отмечают, что люди со стандартным долгосрочным проживанием, например владельцы трудовых карт, могут получать нестраховые социальные пособия, такие как родительские или жилищные пособия.



Кроме того, даже по данным Министерства труда и социальных дел, беженцы из Украины вносят в систему больший вклад, чем получают из нее: во втором квартале они внесли 5,9 миллиарда крон, а извлекли 3,5 миллиарда крон. Неправительственные организации также отмечают, что при получении специального долгосрочного вида на жительство уже нет пути назад.



«Эти люди, вероятно, не смогут восстановить временную защиту и, следовательно, право на получение гуманитарных пособий», — говорит Крхова. Это также подтвердила представитель Министерства внутренних дел Гана Мала. «Возврат будет невозможен», — резюмировала она.