Женщина-иностранка в Чехии приготовила жареные грибы и отравилась
17 октября 2024
22:00
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59-летняя иностранка приготовила на ужин жареные грибы в Киншперке-над-Огржи. Но вскоре у нее началась рвота, понос и слабость. В итоге скорая помощь отвезла ее в больницу. Парамедики и фельдшеры на западе Чехии фиксируют несколько десятков подобных случаев.
Инцидент произошел в минувшую пятницу. Женщина, видимо, перепутала съедобные грибы с несъедобными. Вскоре после их приема у нее возникли проблемы, в том числе рвота и диарея. «У женщины заподозрили отравление грибами. Скорая помощь отвезла ее в больницу Соколова», — рассказал Радек Хес, представитель карловарской скорой помощи.
В дальнейшем подозрение подтвердилось. «Это было действительно отравление, к счастью, лишь легкое. Мы вылечили пациентку, а затем выписали ее на домашний уход. Но ей пришлось прийти на следующий день на осмотр, и уже все было в порядке», — сказал врач больницы. Какие грибы ела женщина, спасатели не уточнили.
Андреа Дивишова из службы скорой помощи города Пльзень добавила, что с сентября к ним обратились более двух десятков человек, у которых возникли осложнения после употребления грибов. «Мы не знаем, были ли грибы ядовитыми, несъедобными или плохо обработанными», — сказала она.
Габриэла Леворова из Пльзеньской университетской больницы уточнила, что за указанный период госпитализировали трех пациентов, у которых врачи действительно обнаружили отравление. «Это были люди в возрасте от 17 до 32 лет. Никто из них не находился в критическом состоянии», — добавила она.
С июля врачи больниц Пльзеньского края зафиксировали более 20 случаев, когда у людей возникала не прямая интоксикация, а проблемы после употребления грибов.
«Пациенты либо ели неправильно хранившиеся грибы, например, в полиэтиленовом пакете, либо неправильно обработанные или несъедобные», — констатировал Ян Вачек, заведующий внутренним отделением Клатовской больницы.
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