Инфляция снова набирает обороты. Все изменится в декабре, полагают аналитики

Инфляция по итогам года вновь превысит трехпроцентную отметку, опасаются представители экономического сектора. В отличие от Европы она поддерживается главным образом за счет повышения цен на товары, цена на которые регулируется государством.





Во всем Евросоюзе инфляция в сентябре снизилась до 2,1 процента, а в Чехии, по данным Евростата, она достигла 2,8 процента. «Рост оказался выше прогнозов рынка», — подтвердил неприятный сюрприз аналитик Райффайзенбанка Мартин Крон, который вместе с другими аналитиками прогнозирует, что инфляция в декабре может составить три процента. При этом еще в июне статистики сообщали лишь о двухпроцентном росте цен к 2023 году.





Эксперты отмечают, что виноват не обычный подозреваемый, а именно цены на продукты питания. С января они выросли на 1,7 процента, то есть примерно такими же темпами, как и в целом по Европе. По словам члена правления банка ЧНБ Томаша Голуба, к основным инфляционным рискам на этот раз относится «более высокая, чем ожидалось, инерция роста цен на услуги».





Это подтверждает и Евростат: с января по сентябрь внутренние услуги подорожали почти на шесть процентов, в то время как в среднем по Европе не превысили четырех с половиной процентов.





Рестораны и отели обычно критикуют за высокие цены на услуги, которые за девять месяцев фактически увеличили цены на 6,3 процента. Однако они не превышают обычного уровня роста цен в ресторанах Евросоюза. Однако по сравнению с Европой ремонт автомобилей (8,1 процента) или бытовой техники (6,5 процента) становится дороже.





В Европе действительно больше всего повысили цены операторы услуг в тех странах, где они могли рассчитывать на туристический спрос, то есть особенно на Мальте, Кипре и Хорватии. Сразу за ними идут страны Вышеградской группы, в том числе Чехия. Именно там самозанятые больше всего пострадали от инфляции, последствия которой они хотят компенсировать текущим ростом цен.





Однако еще большее влияние на кошельки потребителей оказывают регулируемые государством цены, особенно на электроэнергию, газ, тепло, воду, канализацию, алкоголь, сигареты или лекарства. В Чехии они растут больше всех во всей Европе, за исключением Польши. «Ускоренный рост цен на энергоносители также способствовал неблагоприятному развитию инфляции в сентябре», — сказал BusinessInfo экономист Unicredit Bank Патрик Рожумберский.





Однако банкир Голуб не беспокоится, что инфляция выйдет из-под контроля именно потому, что за рост цен ответственны регулируемые цены и цены на услуги. Рост цен на услуги может замедлиться, поскольку их операторы восстанавливают прошлые потери. При регулируемых ценах государство всегда может вмешаться.





Поэтому нельзя ожидать, что после Нового 2025 года цены подскочат так же сильно, как в январе этого года. Благодаря этому инфляция может даже упасть ниже двух процентов.