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Молодая пара под Прагой ремонтировала дом, люди упали со второго этажа вместе со строительным лифтом

Новости 420on
20 октября 2024
13:00
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Во время реконструкции дома в деревне Оржех в районе Прага-Запад в субботу утром строительный лифт упал со второго этажа вместе с двумя людьми. Серьезно пострадавшую молодую женщину пришлось доставить в больницу на вертолете из-за подозрения на травму позвоночника, а ее партнера увезли на машине скорой помощи с травмами таза и ног. Сейчас полиция расследует причины и обстоятельства происшествия.
Инцидент произошел в субботу вскоре после 11:00 на улице Кратка в деревне Оржех.

«Во время реконструкции семейного дома оборвался трос строительного подъемника, и лифт упал с уровня примерно второго этажа в тот момент, когда в нем находились два человека — мужчина и женщина. Оба получили травмы и были доставлены в больницу, женщина — на вертолете, мужчина — в машине скорой помощи», — сообщил вскоре после полудня пресс-секретарь полиции Центральной Чехии Павел Трукса.

Врач также заподозрил у пострадавшего травму таза и, кроме того, травму нижних конечностей, поэтому после оказания неотложной помощи он был доставлен на машине скорой помощи в Центральный военный госпиталь в Праге.

Это был строительный грузовой лифт для перевозки материалов. По словам соседей, пара использовала лифт для перемещения на второй этаж.

Трукса добавил, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства происшествия, в том числе, была ли нарушена безопасность строительных работ и кто ответственен за срыв лифта.

Это тяжелые травмы, полученные в результате несчастного случая, сказали представители скорой помощи.
Чехия строительство полиция спасатели
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