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Институт органической химии и биохимии Академии наук Чешской Республики открывает филиал в Бостоне

Новости и статьи
21 октября 2024
21:00
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Институт органической химии и биохимии Академии наук Чешской Республики (ÚOCHB AV ČR) открывает филиал в американском Бостоне. Это позволит углубить нынешнее сотрудничество между Институтом и американскими учреждениями. Он будет соседствовать, например, с Массачусетским технологическим институтом (MIT) и Гарвардским университетом. Это будет первый институт Чешской академии наук, расширяющий свою деятельность за рубежом, сообщила пресс-секретарь института Вероника Седлачкова.
Институт тесно связан с наследием знаменитого химика Антонина Голы.

По словам представителей института, бостонское отделение института стремится стать наблюдательным пунктом чешской науки за рубежом. Там также будет работать дочерняя компания института — IOCB Tech. В его задачу входит, в частности, поиск американских инвесторов для чешских исследовательских проектов. «Бостон — это центр лучших в мире исследований в области медицинской химии, в которой ÚOCHB добился немалых успехов», — сказал министр науки Марек Женишек (TOP 09).

IOCB в Бостоне расположен в районе Кембридж-Риверсайд, в пяти минутах ходьбы от бостонской площади Кендалл-сквер, которую прозвали «самой инновационной квадратной милей мира» из-за сосредоточения биотехнологических компаний.

Ян Конвалинка, директор ÚOCHB, ранее рассказал, что институт выбрал местоположение за пределами университета из-за большого количества биомедицинских компаний в этом районе, а также инвесторов и трансляционных исследований. Это открывает возможности для финансирования некоторых исследований за счет капитала американских предпринимателей, добавил он.

Первую лабораторию в новом центре возглавляет биолог Дэвид М. Сабатини, который был принят на работу в ICHB в октябре прошлого года. Одной из его задач было наладить работу нового центра и одновременно создать в Праге исследовательскую группу, с которой можно было бы обмениваться результатами своей работы. Сабатини занимается научными вопросами, связанными с ростом, метаболизмом и старением.

Среди наиболее известных открытий института — анти-ВИЧ-препарат тенофовир. Он был разработан в фармацевтической форме и продается американской компанией Gilead Sciences. Тенофовир изменил ход лечения ВИЧ и спас миллионы жизней по всему миру.
наука США Чехия Академия наук Чехии
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