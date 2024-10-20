Полицейские в Чехии не будут штрафовать водителей в знак протеста

Несколько недель назад Мартин Червенка создал сайт под названием «Конец полиции Чешской Республики». Он утверждает, что ежедневно сталкивается с самой острой нехваткой людей за последние 20 лет, из-за чего полиция вскоре не сможет выполнять то, что от нее ожидают.





На его публично высказанные наблюдения уже откликнулось огромное количество коллег, пишут Червенке и звонят, рассказывая о своем опыте.





Кроме того, начальник полицейского управления Писека сейчас объявляет акцию протеста на начало ноября из-за состояния полиции. В ответ на то, что начальники полиции, по его словам, постоянно заставляют сотрудников максимально собирать штрафы за правонарушения и не решают проблемы нехватки людей и других проблем в полиции.





«Мы перестанем быть унылыми машинами для штрафов», — описывает идею протеста Мартин Червенка. «Нет, мы ничего не упустим, а решим, например, по соглашению — там, где это возможно по закону».





Вы пишете на своем сайте, что думаете, что полиции придет конец. Трудно было решиться и пойти на это? Ведь в полиции это не принято...





Это было очень трудное решение. Для меня работа в полиции — моя страсть. Меня это беспокоит внутренне. Я раздумывал, выйти ли с этим на улицу или просто стоять в стороне. И я решился на первое. С надеждой, что что-то удастся изменить.





Мы уже 20 лет слышим, что не хватает полицейских — тех, кто работает на улицах. Почему сейчас все изменится?





Президиум полиции и областное управление, где заседают тучи полковников и майоров, чрезвычайно раздулись. И никто не знает, не те ли это функции, которые можно желать. Либо секретари, сетевые администраторы или сотрудники отдела кадров переводятся на сервисные отношения. Это полицейские, которые не появляются на улице. Реально — если я очень оптимистичен — так называемые полицейские для народа составляют примерно половину от общего числа здесь 40 000 полицейских. И становится все хуже и хуже. Чтобы двигаться вперед, нам нужно отстранить полицию от деятельности, которой она не должна заниматься.





Откуда на самом деле взялся «конец полиции», о котором вы пишете?





В целом полиция не исчезнет. Но будет все больше и больше выездов — и некоторые мы уже наблюдаем сегодня — где патруль прибывает с огромным опозданием. А может быть, со временем оно и вовсе не наступит.





То, что ваш гараж ограбили и вы три часа ночью ждете полицию, уже происходит, о чем мы писали на основании показаний сотрудников полиции со всей страны.





И ситуация будет продолжать ухудшаться, если не произойдет каких-то радикальных изменений, а именно полной реформы полиции. Полиции нечего предложить новичкам.





Стартовая зарплата 30 070 крон...





Ну, точно. У моих людей, только что окончивших школу, 27 тысяч нетто. Считает ли кто-нибудь, что это адекватно тому факту, что их здоровью или жизни угрожает ежедневная опасность? За худшую работу на горячей линии?





У меня дежурит один патруль. Когда вы звоните по номеру 158 и сообщаете, что ваш подвал ограбили или на вас кто-то напал, найти человека, который мог бы туда пойти, чертовски сложно. В этой основной деятельности полиция потерпит крах. И очень скоро. У меня должно быть 41 заполненное место, а у меня 28. И везде одинаково, как я вижу по реакциям, которые я получаю со всей Чехии.





Как это решается на практике?





Многие отделения уже закрылись. Так отделы сливаются: мне присылают одного полицейского из Противина, и у нас один патруль на весь огромный район. Около 40 000 человек.





Три недели назад с вами связался начальник полиции Мартин Вондрашек. Потом вы проговорили вместе почти три часа. Знает ли он, что именно так на практике работает полиция?





Некоторые вещи — и это мое предположение — он не знает в деталях. Например, он считает занятые места по таблицам. Теперь нам предстоит объяснить людям, как обстоят дела на самом деле.





Как вы хотите это сделать? Профсоюз полиции недавно говорил о протестах по поводу низкой зарплаты, но затем отменил их.





Мы планируем что-то между 4 и 8 ноября.





Что это будет? По закону бастовать запрещено...





Руководство по-прежнему оказывает на нас давление с требованием наложить штрафы. Так что мы перестанем быть тупыми машинами, дающими штрафы. Нет, мы ничего не упустим, а решим, например, по соглашению – там, где это возможно по закону. Например, за мелкие правонарушения. Конечно, это будут не только штрафы, но мне бы не хотелось сейчас об этом говорить.





Сколько полицейских присоединится?





Трудно сказать, сейчас мы собираемся вместе. На мои статьи уже отреагировало несколько тысяч полицейских. А если это не поможет, в декабре мы будем еще жестче. Но я тоже не хочу больше этого раскрывать.





Как вы думаете, как долго вы будете работать в полиции?





Не думаю, что долго.





