Опрос: пятая часть людей в Чехии не может позволить себе увеличить платеж по ипотеке

«Конец ипотечной фиксации ежегодно затрагивает десятки тысяч семей. Хотя процентные ставки в настоящее время постепенно снижаются, по сравнению с тем, что было пять лет назад, когда многие респонденты оформляли свои ипотечные кредиты, увеличение составляет почти 3%», — говорит Марек Бечичка из Generali Investments.



Более трети чехов смогут позволить себе платить на 2 000 крон в месяц больше, еще 20% смогут найти в семейном бюджете максимум 5 000 крон для оплаты ипотеки. Около 3% респондентов рассматривают возможность продажи своей недвижимости и переезда в арендованное жилье, если процентные ставки вырастут.



По сравнению с сентябрем 2019 года средняя процентная ставка выросла с 2,47 до 5,38%. Пять лет назад люди, заинтересованные в собственном жилье в Праге, могли купить квартиру в новостройке площадью 45 квадратных метров за 5 миллионов крон с ежемесячным платежом около 20 000 крон при условии фиксированного платежа на 30 лет. Сейчас площадь новой квартиры, которую чехи могут купить в ипотеку за 5 миллионов крон с ежемесячным платежом в 28 014 крон, составляет 32 квадратных метра.



Доля зарплаты, которую покупатель должен тратить на подобную ипотеку, также изменилась за пять лет. В 2019 году она составляла 59%. В этом году она выросла до 64% от средней чистой зарплаты в Праге.



Хотя процентные ставки немного снижаются, чехи не верят, что они еще больше упадут к концу года. Напротив, треть респондентов ожидает, что ставки снова вырастут, а более 40% считают, что до следующего календарного года они останутся на прежнем уровне.



Доля чехов, ожидающих, что цены на жилье продолжат расти нынешними темпами, с прошлого года увеличилась с 40% до более чем половины. Противоположная тенденция прослеживается среди респондентов, которые считают, что рост цен замедлится. Если в прошлом году более трети ожидали прекращения роста, то в этом году — 30%. «Рынок недвижимости стабилизировался по сравнению с развитием предыдущих лет и начинает оживать. Цены на недвижимость претерпели небольшую коррекцию после бурных лет, а процентные ставки начинают снижаться. Это приведет к тому, что снижение процентных ставок сделает ипотечные кредиты более доступными для большего числа людей, и цены снова начнут расти», — считает Бечичка.



Снижение процентных ставок в этом году дало возможность договориться о снижении ежемесячного платежа по существующей ипотеке. 11% респондентов, которые в настоящее время выплачивают ипотеку, обратились в свой банк с такой просьбой. Более чем половине из них банк пошел навстречу и снизил размер выплат. Из тех, кто обратился в банк, но не получил удовлетворения, почти половина планирует сменить поставщика ипотечных услуг. Менее 25% планируют вести переговоры. Более 60% респондентов даже не собираются договариваться о более выгодном платеже, хотя время для этого самое подходящее.