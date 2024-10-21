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ČEZ купит долю в Rolls-Royce за миллиарды

Новости и статьи
23 октября 2024
18:00
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До 2050 года в Чехии планируется построить до 10 малых модульных ядерных реакторов. В сентябре энергетическая компания ČEZ выбрала британскую Rolls-Royce для сотрудничества в этой области. Чешская компания также хочет участвовать в производстве реакторов, поэтому она купит долю в манчестерской компании.
По словам министра промышленности и торговли Лукаша Влчека (STAN), цена будет исчисляться сотнями миллионов фунтов.

По словам осведомленного источника, ČEZ приобретет миноритарную долю в компании почти за сотни миллионов фунтов, то есть за несколько миллиардов крон. По словам источника, подписание контракта ожидается уже на следующей неделе.

«Участие в бизнесе малых модульных реакторов — это огромная возможность. Идея состоит в том, чтобы сразу же развивать и другие отрасли, которые могут получить очень большие возможности для роста благодаря этому вхождению в капитал», — сказал Влчек Чешскому радио.

Премьер-министр Петр Фиала (ODS) назвал строительство малых модульных реакторов важным событием в чешском энергетическом секторе, которое будет способствовать повышению энергетической безопасности и самодостаточности.

Первый такой реактор должен быть построен в Темелине в начале следующего десятилетия, а в качестве других площадок рассматриваются действующие угольные электростанции в Прунержове и Детмаровице. Они должны использоваться не только для производства электроэнергии, но и для теплоснабжения.

Малый модульный реактор Rolls-Royce — это реактор с водой под давлением, в котором используются как активные, так и пассивные средства безопасности. Ожидается, что его электрическая мощность составит 470 мегаватт, а срок службы реактора — не менее 60 лет. Для сравнения, это примерно половина мощности одного блока на АЭС «Темелин».

Модульные реакторы будут массово производиться на заводах и по одному блоку, чтобы их было больше в одном месте.

Rolls-Royce занимается в основном производством турбин и авиационных двигателей. Общественность воспринимает бренд в основном в контексте роскошных автомобилей, но они производятся компанией Rolls-Royce Motor Cars, которая является частью группы BMW.
Чехия энергетика
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