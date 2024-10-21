Четверо иностранцев собрали в Германии 71 килограмм грибов. Таможенники изъяли их, уничтожили и наложили штраф на 7200 евро

Случай произошел в этом месяце на немецко-швейцарском переходе Хоэнтенген-ам-Хохрайн. Четверо иностранных граждан в возрасте от 48 до 73 лет — двое швейцарцев, австриец и итальянец — собирали грибы в горах Шварцвальд на юго-западе Германии.



При досмотре их автомобилей таможенники обнаружили множество корзин и мешков с грибами, в том числе шампиньонами и рыжиками, которые особо охраняются немецким законодательством.



«Федеральный закон об охране природы позволяет в природоохранных целях собирать лишь небольшое количество грибов для личного использования», — пояснила Соня Мюллерова, пресс-секретарь главной таможни в Зингене, сообщает InFranken.de.



«В последние годы рекомендуется употреблять один килограмм свежих грибов на человека в день. Это ограничение распространяется на каждого грибника, в том числе на жителей Германии», — уточнила пресс-секретарь.



Каждый из грибников-нарушителей заплатил штраф в среднем 1800 евро (45 430 крон), однако закон об охране природы допускает санкции в размере до 10 000 евро (252 400 крон), в крайних случаях даже до 50 000 евро (почти 1,3 млн крон).



Несмотря на начисленные штрафы, правонарушителям не разрешили сохранить собранные грибы. «Использование изъятых грибов оказалось невозможным, поэтому они были уничтожены», — говорится в пресс-релизе таможни.