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Какая погода будет в Чехии на длинные выходные

Новости и статьи
24 октября 2024
19:30
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В предстоящие длинные выходные мы не сможем насладиться солнцем. Напротив, нас ожидают многочисленные утренние туманы и низкие облака, изредка будет наблюдаться частично облачное небо. Однако дождей не ожидается, а температура будет выше 15 °C, сообщила метеоролог Дагмар Хонсова из ČHMÚ.
«В четверг к нам вернется бабье лето — область высокого давления переместится дальше на восток, и теплый воздух в верхних слоях атмосферы начнет поступать к нам с юга», — сказала Хонсова.

В пятницу будет преимущественно ясно или частично облачно, утром и ранним вечером местами туман или низкая облачность, а большую часть дня сохранятся небольшие облака. Температура опустится до 4-9 °C утром и поднимется до 13-17 °C днем. В районах, где низкая облачность не рассеется, будет прохладнее.

«В субботу будет частично облачно, утром и ранним вечером в большинстве районов будет туман или низкая облачность, которая сохранится в течение большей части дня. Утренние минимумы составят 7-11 °C, а дневные максимумы поднимутся до 12-17 °C», — уточнила метеоролог.

Похожая погода будет и в воскресенье после перехода на зимнее время, который произойдет ночью. Будет преобладать облачное или пасмурное небо, лишь иногда частично облачное, а утром — туман. Утренние минимумы опустятся до 6-10 °C, а дневные максимумы составят 12-17 °C, временами поднимаясь до 19 °C.

В праздничный понедельник, когда мы будем отмечать день образования независимой Чехословакии, снова будет облачно или пасмурно, временами частично облачно. Утренняя температура будет в пределах 6-10 °C, а днем — от 11 до 15 °C.

Практически такой же прогноз, включая температуру, ожидается и во вторник.

В среду облачная и пасмурная погода будет сопровождаться отдельными дождями. Ночные температуры составят 5-9 °C, а после полудня поднимутся до 8-12 °C.
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