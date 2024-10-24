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«Мы — безопасная и богатая страна, но мы должны продолжать стремиться к демократии», — сказал премьер Чехии

Новости 420on
28 октября 2024
21:00
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28 октября в пражском Виткове прошел памятный акт, посвященный 106-й годовщине основания независимого чехословацкого государства. Президент Петр Павел, премьер-министр Петр Фиала (ODS) и другие высокопоставленные представители чешского государства почтили память павших, возложив венки. Затем Фиала сказал, что «Чехия — безопасная и богатая страна, но это не данность, и мы должны продолжать стремиться к свободе и демократии».
«Мы также помним, насколько хрупки такие слова, как независимость, свобода, демократия, ценности, которые эти слова выражают», — сказал премьер-министр Фиала журналистам после памятного акта. 

«Чехословакия много раз меняла свои границы и свой характер. За всю историю мы стали жертвами двух тоталитаризмов. Мы были дважды оккупированы — нацистской Германией и Советским Союзом», — добавил премьер-министр.

«Мы являемся частью Европейского союза и Североатлантического альянса, мы — безопасная и богатая страна. Мы выполняем наследие и пожелания наших предков, но это не само собой разумеющееся. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить и передать свободу, демократию и независимость следующему поколению», — заключил Фиала.

Венки в честь павших возложили также спикер Палаты депутатов Маркета Пекарова-Адамова (TOP 09), председатель Сената Милош Выстрчил (ODS) и министр обороны Яна Чернохова (ODS) вместе с начальником Генерального штаба Карелом Ржекой.

Председатель Сената Выстрчил подчеркнул важность уважения человеческого достоинства. «Сегодня, учитывая то, что происходит вокруг нас, мы должны особенно помогать», — сказал он.

«Я желаю республике и ее гражданам свободного и демократического будущего. Будет ли оно таким, зависит от самих граждан, которые должны желать его и защищать. У них есть возможность решить это на выборах, своим участием», — сказала спикер Палаты депутатов Пекарова Адамова.

«С тех пор наша республика прошла через огромные испытания, будь то фашизм или коммунизм. Мы прошли все эти испытания, мы живем в демократической свободной стране», — сказала Шиллерова.
Чехия политика праздники премьер министр
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