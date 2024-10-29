O2 завершила модернизацию сети, 5G доступно почти для всех жителей Чехии

По словам директора по технологиям Яна Хрушки, интенсивное покрытие сигналом 5G заняло четыре года. Постепенно оператор вместе с CETIN и поставщиком Ericsson модернизировал тысячи передатчиков, которые теперь покрывают 80% территории Чехии.



«Но мы не остановились на достигнутом, мы будем продолжать развивать нашу сеть. К концу 2024 года мы станем первым оператором в Чешской Республике, который постепенно начнет использовать частоту 900 МГц для передачи быстрых данных», — сказал Хрушка. До сих пор эта частота была зарезервирована только для 2G. Однако снижение нагрузки на 2G позволит сократить количество используемых каналов, и большая часть частоты 900 МГц будет использоваться для передачи данных LTE, которые будут доступны для телефонов 4G и 5G. Таким образом, общий спектр, доступный для быстрой передачи данных, увеличится до более чем 250 МГц.



В настоящее время в Чехии 10,4 миллиона человек находятся в зоне действия современной сети 5G компании O2. Реально 30% клиентов могут пользоваться сетью 5G со всеми ее преимуществами, потому что у них есть устройство 5G, в то время как 70% имеют старые телефоны без поддержки 5G.



«Более того, по результатам опросов, которые мы недавно провели среди клиентов, мы выяснили, что только 17% из них знают об этом. Большинство людей считают, что 5G недоступен в их регионе, а виноват в этом их устаревший телефон, который не поддерживает новейшую сеть. Со старым телефоном 4G видеозвонки часто обрываются, когда они звонят родным, они не могут подключиться к мобильному банкингу, когда им это необходимо. А карты или навигация, например, не загружаются именно тогда, когда они пытаются сориентироваться, в какую сторону двигаться», — говорит Томаш Резничек, директор O2 по управлению оборудованием.



Почти половина клиентов владеют телефонами с операционной системой настолько старой, что она уже даже не поддерживается производителем. Это означает, что ее больше нельзя обновлять, поэтому она не получает исправлений для системы безопасности и может стать легкой мишенью для хакеров, поскольку недостаточно защищена. Телефоны, которым более четырех или пяти лет, имеют менее надежные механизмы защиты по современным стандартам, что делает их более легкой мишенью для киберзлоумышленников. Таким образом, им проще получить доступ к контактам, сообщениям, данным для входа в систему, банковской информации или фотографиям.



С 1 ноября оператор будет показывать своим клиентам информацию о возможности подключения устройства к 5G прямо на дисплее телефона. Вместо названия сети будет отображаться CHCI5G, если это телефон 4G, а MAM5G увидят клиенты, у которых уже есть один из телефонов 5G.



Оператор сосредоточит свою рождественскую кампанию на оснащении клиентов телефонами 5G с ноября. Он будет предлагать телефоны 5G в рассрочку без повышения стоимости, включая iPhone, а также бонус за выкуп старого телефона. Кроме того, с 1 ноября каждый клиент O2 получит три ваучера, которые можно будет использовать для покупки оригинальных аксессуаров O2.