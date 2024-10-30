Самые доступные автомобили находятся под угрозой исчезновения или подорожания

Глава Škoda Auto Клаус Зеллмер утверждает, что производство Fabia ожидается до конца этого десятилетия. Но развитие не благоприятное.



«Уже в следующем году автопроизводители прекратят продажу многих моделей, чтобы не получать огромные штрафы из-за выбросов. В течение следующего года с рынка исчезнут многие популярные и востребованные клиентами автомобили», — сказал аналитик Владимир Рыбецкий.



Производители сами решат, какие модели будут использоваться. «От того, какая автомобильная компания имеет модельный ряд, зависит, сколько электромобилей она сможет продать. Сегодня продается около 15 процентов автомобилей с чисто электроприводом, а новые лимиты выбросов требуют продавать из них 20-30 процентов», — отметил эксперт.



Автомобильные компании будут решать, какие автомобили с двигателями внутреннего сгорания оставить в ассортименте, исходя из того, какие модели приносят больше прибыли.



«И, как правило, самые дешевые и небольшие автомобили приносят наименьшую прибыль. Так что выбор вполне ясен, а также понятно, что рядовым автомобилистам он будет не выгоден. Это поставит под угрозу самые доступные модели на рынке», — пояснил Рыбецки.



Например, в линейке Škoda Auto производство популярной модели Fabia или Scala теоретически может оказаться под наибольшей угрозой. Ведь последняя Fabia в комби-версии уже даже не выпускается. Но это будет зависеть от того, будут ли хорошо продаваться недавно представленный электрический Elroq. Если проект окажется успешным, автомобилям меньшего размера не будет конца.



Между тем генеральный директор Skoda Клаус Зеллмер недавно заявил для британского журнала Autocar, что Fabia, наряду со Scala и Kamiq, будет производиться до 2030 года.



На кону миллиардные штрафы



За транспортное средство, которое производит выбросы выше установленного лимита, в настоящее время за каждый дополнительный грамм платят 95 евро (2380 крон). Затем выбросы рассчитываются для всего автопарка компании. В этом году лимит составляет 115 граммов CO2 на километр, в следующем году он должен составить примерно 94 грамма.



По словам бывшего руководителя автомобильной компании Porsche Венделина Видекинга для газеты Bild, производители автомобилей могут таким образом выплатить штрафы на сумму до пятнадцати миллиардов евро (более 380 миллиардов крон), если они не достигнут целевых показателей выбросов.



По мнению секретаря Ассоциации импортеров автомобилей Йозефа Покорного, это не только ограничит предложение, но и приведет к значительному росту цен на автомобили.



«Это будет означать значительное влияние на цены на автомобили, производство и клиентов. Его следует пересмотреть раньше, чем в 2026 году, как запланировано в настоящее время. Для некоторых производителей автомобили могут стать дороже на десятки тысяч крон», — сказал Покорный. В среднем рост цен может составить до 50 000 крон.



Минтранс пытается перенести сроки. Представитель ведомства Франтишек Емелка сообщил, что цель состоит в том, чтобы европейские автопроизводители не платили ненужные штрафы в то время, когда продажи электромобилей падают.



«Это фактически ограничит их способность инвестировать в развитие современных технологий, догонять разработки, которые очень быстро развиваются за пределами Европы, и укреплять конкурентоспособность», — отметил он.



По его словам, Чехия объединяет усилия с Италией и они готовят документ, по которому намерены заручиться поддержкой других стран. Курорт хочет обсудить последствия ужесточения стандартов в следующем году, а не в 2026 году.