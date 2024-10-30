ФОТО: Полиция штрафует полицию. Автомобили незаконно паркуются у здания в Остраве уже более пятнадцати лет



Участок, на котором ведется борьба с парковкой полицейских автомобилей, находится в центре Остравы в зоне, запрещенной для парковки. В этой зоне на односторонней улице Хельчицкего находится штаб-квартира отдела государственных закупок полиции Чешской Республики, перед которой установлен дорожный знак, запрещающий остановку с дополнительным номерным знаком, кроме автомобилей полиции Чешской Республики.





Согласно выводам СМИ, которые были признаны полицией, такой дорожный знак, установленный в зоне запрета остановки, позволяет полицейским автомобилям останавливаться только на строго необходимое время, например, чтобы высадить людей или разгрузить груз, как это определено в соответствующем постановлении. Запрещается стоять и парковаться в течение длительного времени.





Судя по многолетним наблюдениям и заявлениям сотрудников, с которыми удалось связаться, машины некоторых полицейских паркуются на этом участке каждый день в рабочее время, и делают это уже много лет.





Но, что еще хуже, Novinky.cz выяснил, что та самая комбинация знаков, которая разрешает остановку, не может находиться в этом месте из-за очень узкой проезжей части.









Когда Novinky заинтересовались ситуацией и связались с полицией города Остравы, дело сдвинулось с мертвой точки, и на место выехали сотрудники полиции. Они выписывали штрафы припаркованным гражданским автомобилям с госзнаками полиции Чешской Республики, уведомляя их о правонарушении. Сначала это произошло в четверг, затем в пятницу.





Руководство Моравско-Силезской полиции изучило хочет разобраться в ситуации.





«Можно предположить, что импульс для принятия этого местного постановления исходил от полиции уже давно, но из-за прошедшего времени мы не располагаем более подробной информацией. Служебные автомобили могут останавливаться на данном участке только на необходимое время. С точки зрения дорожных знаков, местное регулирование движения выбрано таким образом для обеспечения элементарного оборота и обслуживания движения на участке. В любом случае, мы обязательно проверим возможную парковку служебных автомобилей в нарушение дорожных знаков», — заявила пресс-секретарь Моравско-Силезской полиции Соня Штетинска.





Однако, как выяснилось, выбранное местное правило не совсем верно. Если в прошлом здесь был установлен дорожный знак в сочетании с дополнительной табличкой, позволяющей полицейским машинам останавливаться, то это является нарушением дорожного законодательства. Как подтвердили в Министерстве транспорта, закон разрешает парковку и простую остановку только в том случае, если на дороге остается полоса шириной не менее трех метров. В данном случае после остановки автомобиля для проезда остается менее 280 сантиметров.





Строительное управление: мы не знаем, кто принимал решение





Много лет назад решение о расположении дорожных знаков принималось Управлением муниципального округа Моравска Острава и Прживож, а именно отделом строительного управления. Его глава Лукаш Халтоф заявил, что управление будет разбираться с ситуацией. Неизвестно, кто и почему решил установить такие дорожные знаки. «Они были установлены не позднее 2009 года, о чем свидетельствуют, например, снимки улиц от октября 2009 года на Google Maps. По словам Халтофа, в местной администрации больше нет никаких документов, относящихся к тому времени, поскольку они были уничтожены.





По его словам, власти не знают, кто и почему принял решение о размещении вывески. «Однако я считаю, что инициатором установки дорожного знака была полиция Чешской Республики, штаб-квартира которой находится в этом районе», — сказал он.





Представительница полиции подтвердила, что инициатором, скорее всего, была полиция. «Можно предположить, что инициатива давно исходила от полиции Чешской Республики, но из-за прошедшего времени мы не располагаем более подробной информацией», — сказала Штетинска. Она подчеркнула, что решение о размещении знака больше не входит в компетенцию полиции.





Данный участок — не единственный в центре Остравы, где незаконно паркуются полицейские машины в штатском. Аналогичная ситуация сложилась перед зданием полиции по делам иностранцев на улице Миличова. Это тоже часть запретной зоны, машины стоят там из-за очень узкой проезжей части на тротуаре. На этой неделе полицейские уже разобрались с ситуацией, выписав квитанцию о нарушении правил дорожного движения, и водителям придется заплатить штраф.