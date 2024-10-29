Премьер-министр Фиала считает появление Фицо на российском телевидении ошибкой
31 октября 2024
22:00
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Премьер-министр Петр Фиала (ODS) считает ошибкой выступление премьер-министра Словакии Роберта Фицо на российском телеканале «Россия-1». В сегодняшнем интервью Deník.cz Фиала сказал, что он также абсолютно не согласен с заявлениями Фицо. В частности, он считает, что поддержка Украины со стороны стран Европейского союза только затягивает войну.
Фицо выступал на телешоу по видеосвязи, причем его ответы на словацком языке почти полностью перекрывались голосом русского переводчика. Словацкая оппозиция называет его интервью российскому пропагандистскому каналу позором. В эфире российского телевидения Фицо, в частности, заявил, что готов к разговору с президентом России Владимиром Путиным и считает за честь присутствовать в следующем году на торжествах в Москве по случаю окончания Второй мировой войны.
В сегодняшнем интервью Deník.cz Фиала заявил, что его точка зрения полностью противоположна точке зрения Фицо. «Запад не виноват в сложившейся ситуации, вина явно на стороне России, это все видят. Россия — агрессор, она нарушила все соглашения и все правила международного порядка. Ставить ее под сомнение и ослаблять каким-либо образом, на мой взгляд, совершенно неприемлемо», — сказал он.
Он считает выступление Фицо на российском телевидении ошибкой. «То, что он там говорит, я ни в коей мере не разделяю, не нахожу в этом ничего интересного или правдивого», — отметил Фиала. Премьер-министр добавил, что старается быть осторожным в своих высказываниях, поскольку не хочет бросать тень на чешско-словацкие отношения. «Но в то же время мы не можем закрывать глаза на то, что у нас разные взгляды на ключевые вопросы внешней политики», — добавил он.
Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 г. Запад осудил военную агрессию, ввел санкции против Москвы и оказывает Украине военную поддержку, в том числе для самозащиты. Среди европейских лидеров премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в начале этого года посетил Москву и продолжает поддерживать отношения с российским режимом.
После вступления в должность осенью прошлого года правительство Фицо отменило прежнюю позицию Словакии, которая также поддерживала Украину поставками оружия, и прекратило военную помощь Киеву за счет государственных поставок. Теперь Братислава критикует антироссийские санкции, а Фиwо заявил, что ЕС должен постепенно пытаться нормализовать отношения с Россией. Однако Словакия под руководством Фицо не отменяла коммерческих поставок оружия, гуманитарной помощи или экспорта электроэнергии в Украину.
В сегодняшнем интервью Deník.cz Фиала заявил, что его точка зрения полностью противоположна точке зрения Фицо. «Запад не виноват в сложившейся ситуации, вина явно на стороне России, это все видят. Россия — агрессор, она нарушила все соглашения и все правила международного порядка. Ставить ее под сомнение и ослаблять каким-либо образом, на мой взгляд, совершенно неприемлемо», — сказал он.
Он считает выступление Фицо на российском телевидении ошибкой. «То, что он там говорит, я ни в коей мере не разделяю, не нахожу в этом ничего интересного или правдивого», — отметил Фиала. Премьер-министр добавил, что старается быть осторожным в своих высказываниях, поскольку не хочет бросать тень на чешско-словацкие отношения. «Но в то же время мы не можем закрывать глаза на то, что у нас разные взгляды на ключевые вопросы внешней политики», — добавил он.
Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 г. Запад осудил военную агрессию, ввел санкции против Москвы и оказывает Украине военную поддержку, в том числе для самозащиты. Среди европейских лидеров премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в начале этого года посетил Москву и продолжает поддерживать отношения с российским режимом.
После вступления в должность осенью прошлого года правительство Фицо отменило прежнюю позицию Словакии, которая также поддерживала Украину поставками оружия, и прекратило военную помощь Киеву за счет государственных поставок. Теперь Братислава критикует антироссийские санкции, а Фиwо заявил, что ЕС должен постепенно пытаться нормализовать отношения с Россией. Однако Словакия под руководством Фицо не отменяла коммерческих поставок оружия, гуманитарной помощи или экспорта электроэнергии в Украину.
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