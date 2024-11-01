Бюро труда закроет 20% своих филиалов, но увольнения не планируются

Руководство бюро работает над так называемой рационализацией сети филиалов с прошлого года. Планируемое закрытие отделений основано на анализе, результаты которого имеются в распоряжении Чешского агентства новостей.



Бюро труда имеет 369 отделений в 256 городах и селах по всей Чешской Республике. Согласно так называемой систематизации, по состоянию на июль в них насчитывается 9 837 услуг и 647 вакансий.



«Доступность наших услуг значительно варьируется от региона к региону, и объем работы также неравномерен в каждом регионе. Безопасность наших коллег в отделениях также является ключевым фактором... Цель состоит не в том, чтобы ограничить услуги Бюро, а в том, чтобы улучшить и усилить их там, где они действительно необходимы», — заявил в пресс-релизе генеральный директор Бюро Даниэль Криштоф. По его словам, число инцидентов, угроз и нападений на чиновников растет с каждым годом, и обеспечить безопасность в небольших отделениях сложно.



Анализ был сосредоточен на зонах охвата. Авторы посмотрели, сколько людей добираются до офиса на общественном транспорте за 45 минут и на машине за 25 минут. Количество и размер так называемых исключенных мест также сыграли свою роль. Также использовались данные операторов мобильной связи о перемещении людей в районе. Также учитывалось количество сотрудников в отделении. Затем отдельные отделения были оценены в баллах.



Согласно полученным результатам, авторы отобрали 83 рабочих места во всех регионах, кроме Праги, после чего 98,9 % населения могли добраться до услуг бюро труда в течение 45 минут на общественном транспорте и 99,7 % — в течение 25 минут на автомобиле.



Министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) объявил о планируемой оптимизации сети отделений бюро по трудоустройству летом прошлого года. Тогда он заявил, что запланированное закрытие рабочих мест стало возможным благодаря цифровизации и что из-за этого уже прекратился набор новых работников. Преобразования должны были произойти в течение двух лет.