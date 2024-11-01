Какая погода нас ждет в конце ноября

Текущая неделя до 10 ноября принесет, кроме кратковременного потепления в ее конце, довольно прохладную погоду с плотной облачностью, многочисленными туманами и температурой до 10°C. Только с четверга по субботу станет меньше облаков и появится больше солнца, температура утром будет выше.



В период с 11 по 17 ноября погода будет похожей. «Ночные температуры в основном будут держаться около нуля, а дневные — ниже 10°C», — говорят метеорологи.



Относительно сухая погода продержится до середины месяца, а в последние две недели осадки станут более частыми.



«Во второй половине ноября не предвидится значительных изменений температуры, а это значит, что в конце ноября температура достигнет показателей выше среднего», — ожидают метеорологи.