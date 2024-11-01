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Какая погода нас ждет в конце ноября

Новости и статьи
5 ноября 2024
18:00
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Если первая половина ноября ожидается со средней температурой или чуть прохладнее, то в следующие дни, несмотря на позднюю осень, мы сможем насладиться температурой выше средней, правда, с большим количеством осадков. Таков долгосрочный прогноз Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).
Текущая неделя до 10 ноября принесет, кроме кратковременного потепления в ее конце, довольно прохладную погоду с плотной облачностью, многочисленными туманами и температурой до 10°C. Только с четверга по субботу станет меньше облаков и появится больше солнца, температура утром будет выше.

В период с 11 по 17 ноября погода будет похожей. «Ночные температуры в основном будут держаться около нуля, а дневные — ниже 10°C», — говорят метеорологи.

Относительно сухая погода продержится до середины месяца, а в последние две недели осадки станут более частыми.

«Во второй половине ноября не предвидится значительных изменений температуры, а это значит, что в конце ноября температура достигнет показателей выше среднего», — ожидают метеорологи.
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