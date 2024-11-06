Безработица в Чехии снова снизилась до 3,8% в октябре после сентябрьского роста

Число безработных в октябре сократилось на 1902 человека в месячном исчислении до 289 тысяч. С другой стороны, количество вакансий увеличилось на 1318 до 265 972 по сравнению с сентябрем. Однако безработица выросла в годовом исчислении, достигнув 3,5 процента в октябре прошлого года. На тот момент без работы было около 261 000 человек и было более 280 000 вакансий.





В октябре число соискателей, зарегистрированных в службах занятости, примерно на 23 тысячи превысило количество зарегистрированных вакансий. По данным ведомства, спрос превышает предложение рабочей силы уже одиннадцатый месяц подряд.





Из отдельных регионов самая высокая безработица в октябре была в Устецком крае — 6,1 процента. Напротив, самый низкий показатель был в Праге — 2,8 процента. Среди районов безработица была самой высокой в ​​Мостецком районе, где она достигла 8,4 процента. В Карвинском она также составила более восьми процентов. Напротив, Бюро труда зафиксировало самую низкую долю безработных в районе Прага-Восток, где 1,4 процента людей искали работу. Доля безработных также упала ниже двух процентов в районе Прага-Запад.





В октябре на одну вакансию в Чехии приходилось в среднем 1,1 соискателей. В число людей, состоящих на учете в службах занятости, входят и безработные, которые не могут сразу приступить к работе. Это, например, люди, проходящие курсы переподготовки, безработные женщины в декретном отпуске, заключенные или безработные по инвалидности. В Чехии в октябре было 266 468 так называемых свободных соискателей работы в возрасте от 15 до 64 лет, которые могли приступить к работе немедленно.