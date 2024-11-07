Опрос показал, что чехи думают о российской пропаганде

В настоящее время кампаниям по дезинформации уделяется особое внимание на выборах в США. На прошлой неделе американцы обвинили русских в двух фальшивых видеороликах, в первом из которых якобы иммигрант из Гаити утверждает, что он несколько раз голосовал в штате Джорджия. Второе видео ложно обвиняет человека, связанного с кандидатом от Демократической партии, в получении взятки.

В сентябре аналитики Microsoft также обнаружили, что широко распространенное видео было сделано в России, в нем бездоказательно утверждалось, что Камала Харрис не помогла женщине, которую сбила машина 13 лет назад.



Чехи также публикуют подобные видео в социальных сетях, а исследование Seznam Zprávy показало, что именно из Интернета мы получаем большую часть ежедневной информации о текущих событиях. Чехи считают, что большая часть пропаганды и дезинформации исходит из России, однако они не часто проверяют новости.



В опросе, проведенном в конце октября, принял участие 1001 чех старше 18 лет из всех регионов. Большинство из них согласны, в частности, с тем, что Россия активно влияет на общественное мнение в нашей стране с помощью дезинформации.



«Большая часть населения воспринимает Россию как реальную угрозу, которая воздействует на нас в основном через информацию. Этот вывод не стал для нас неожиданностью, он связан с информационной войной, которую Россия ведет практически с самого начала войны в Украине», — объясняет Михал Корманяк, аналитик Ipsos.



Откуда чехи черпают информацию о текущих событиях? И как обстоят дела с общественными СМИ, финансирование и роль которых являются предметом долгих дебатов в Палате депутатов? Об этом спросила компания Ipsos. В сотрудничестве с компанией Seznam Zpravy она также выяснила, как часто люди проверяют интересные новости и сколько респондентов когда-либо верили дезинформации.

Частные СМИ более привлекательны, чем государственные



Данные показывают, что более половины респондентов в Чехии в возрасте старше 18 лет хотя бы несколько раз в неделю смотрят некоторые общественные СМИ. Менее 29 процентов людей заявили, что ежедневно смотрят или посещают Чешское телевидение, Чешское радио или их новостные сайты. «Возможно, это связано с тем, что государственные СМИ имеют узкую направленность, а частных СМИ больше, — считает аналитик.



Для этих СМИ в целом верно, что «вкус растет с возрастом». Пенсионеры в возрасте 66-99 лет — самые преданные зрители, слушатели и читатели. Около 43 % заявили, что смотрят общественные СМИ каждый день.



«Старшие поколения по-прежнему используют телевидение в качестве основного источника информации», — подтверждает Корманяк.



Что касается пожилых людей, то их доступ к общественным и частным СМИ практически одинаков. Традиционные частные СМИ, то есть коммерческое телевидение и радио, ежедневно смотрят около 41 процента респондентов в возрасте от 66 до 99 лет.



Однако если посмотреть на средний показатель, то становится ясно, что частные СМИ привлекают больше внимания, чем государственные. Более 60 процентов чехов включают их хотя бы несколько раз, половина из них просматривает их контент ежедневно.



Напротив, традиционные СМИ наименее популярны среди молодежи. Например, в возрастной категории 27-35 лет менее 14 процентов респондентов смотрят общественные СМИ каждый день.



Каждый второй чех время от времени проверяет информацию



Молодые люди, как это не удивительно, предпочитают социальные сети. Менее трех четвертей 18-35-летних получают информацию из них хотя бы несколько раз в неделю. В среднем так поступают 58 процентов всех опрошенных. Менее 35 процентов респондентов признаются, что используют социальные сети в качестве источника информации ежедневно.



«Благодаря социальным сетям люди не получают новости по первому требованию. Скорее, это часто дезинформационные новости, когда часть общества замыкается в „пузырь“ и поддерживает мнения друг друга», — говорит Корманяк.



Электронные письма — это особая категория в Чехии. Наверное, каждый получал или хотя бы слышал о «письмах счастья», то есть о цепочке электронных писем, в которых часто передается дезинформация, особенно среди старшего поколения.



«Сотни тысяч людей в Чехии и Словакии обычно пересылают цепные электронные письма своим друзьям, часто в контексте того, что они больше не проверяют содержащуюся в них информацию. Семь процентов чехов и восемь процентов словаков обычно делятся или пересылают информацию, даже если сами подозревают, что она может быть дезинформацией», — заявила два года назад Катержина Рабова из Ipsos.

Согласно новым данным, в Чехии более четверти людей по-прежнему пользуются электронной почтой для получения актуальной информации. В то же время выяснилось, что примерно каждый второй чех хотя бы изредка проверяет информацию, которую находит интересной в СМИ.



Чаще всего люди проверяют информацию из социальных сетей. Около 63 процентов респондентов заявили, что проверяют эти сообщения хотя бы иногда. Треть из них проверяют информацию чаще. То же самое можно сказать и о государственных или частных СМИ — будь то традиционные или веб-порталы.

С другой стороны, чехи реже всего ищут информацию о сообщениях, распространяемых по электронной почте. В этом случае 50 процентов респондентов проверяют информацию хотя бы иногда, а 15 процентов никогда не проверяют информацию из электронной почты. Таким образом, в основном люди проверяют информацию из традиционных СМИ и социальных сетей.



Люди понимают, когда попадаются на дезинфо



Опрос также показал, что большинство чехов в какой-то момент поверили дезинформации. Более 31 процента людей даже заявили, что это случалось с ними не раз. Пятая часть людей считает, что никогда не попадалась на дезинформацию.



Опрос Ipsos, проведенный в июле 2022 года, был посвящен тому, какой дезинформации чехи верят, а какой нет. Например, треть населения Чехии сочла достоверной информацию о «Духе Киева», распространяемую в связи с войной в Украине. Что это было?



В видеоролике, который посмотрели миллионы людей, авиационный ас в роли одинокого волка сбивает шесть российских самолетов в течение нескольких часов после вторжения. Однако это был устаревший ролик из игры. С другой стороны, наименее правдоподобной для чехов была «информация» о связи между вакциной против болезни Ковид-19 и обезьяньей оспой.



В целом это означает, что по крайней мере половина респондентов подходит к восприятию информации с определенной долей критического мышления. В то же время чехи способны оценить, не попались ли они на ложную информацию. По мнению аналитика, это положительный момент.



«Возможно, такое случалось с еще большим количеством людей, но всегда полезно об этом знать. Из полученных данных мы знаем, что люди в основном способны верить в то, что кажется им правдоподобным в рамках их убеждений», — заключает аналитик.