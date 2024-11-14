Европа просыпается: как угроза со стороны России меняет армию и бюджет

Европейские страны, входящие в НАТО, после вторжения России в Украину в 2022 году начали более внимательно изучать критические пробелы в военном потенциале и готовности, говорится в документе.



В этом году европейские члены НАТО потратили на оборону почти на 50% больше, чем в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. Однако сохраняется неопределенность в отношении долгосрочной доступности, устойчивости и эффективности европейских расходов и того, будет ли их достаточно для поддержки оборонного производства и инноваций в долгосрочной перспективе, поскольку Европа сейчас пытается наверстать то, чем она долгое время пренебрегала.



За последние два года европейская оборонная промышленность значительно увеличила некоторые производственные мощности, особенно в тех секторах, где спрос со стороны Украины наиболее высок. Это касается противовоздушной обороны или артиллерийских боеприпасов. Институт отмечает, что, например, ежегодное производство боеприпасов калибра 155 миллиметров немецким концерном Rheinmetall увеличилось в десять раз — до 700 000 единиц. По данным IISS, компания добилась этого благодаря инвестициям в существующие мощности и новые заводы в Венгрии, Литве и Украине. К 2026 году Rheinmetall может производить до миллиона гранат в год, утверждает аналитический центр.



Что касается поддержки Украины военной техникой, то европейские страны, например, передали ей в дар самолеты F-16 или оборудование советской эпохи. Однако скорость, с которой страны впоследствии стремились пополнить свои военные запасы, превышала производственные возможности. Поэтому, помимо помощи Украине, Соединенные Штаты также поставляли технику европейским союзникам: например, некоторые государства обратились за бронетехникой или артиллерийскими системами к Бразилии, Израилю и Южной Корее. Европейские государства по-прежнему зависят от США, например, в вопросах ракетной артиллерии или ПВО дальнего радиуса действия, но с 2022 года начали вкладывать гораздо больше средств в собственное производство, где это возможно.



Помимо требований по запуску оборонного производства, Европа также должна решить проблему укомплектованности своих армий. По данным издания, ключевые вооруженные силы остаются дефицитными, что может затруднить выполнение обязательств НАТО в будущем. Многие европейские страны испытывают трудности с набором солдат, а молодежь не мотивирована. В некоторых странах проблемы носят также демографический характер, отмечает IISS, учитывая сокращение числа потенциальных будущих новобранцев.



Чехия и Польша упоминаются IISS в том смысле, что они пытаются расширить ряды активных резервистов. Кроме того, в некоторых странах Восточной и Северной Европы рассматриваются или вводятся некоторые формы воинской повинности. В Чехии на начало этого года насчитывалось 27 826 военнослужащих по призыву и 4 266 военнослужащих активного резерва, согласно отчету Министерства обороны. Согласно стратегическим планам, к 2030 году в армии должно быть 30 000 профессиональных солдат и 10 000 членов активного резерва.



«Европейские страны вступили на долгий путь восстановления своего оборонного потенциала. Силы, бюджеты и оборонный промышленный потенциал ранее были сокращены из-за политических решений правительств. Теперь тем же правительствам необходимо вновь восстановить „мышечную память“ обороны и безопасности, чтобы обеспечить постоянное политическое внимание и инвестиции в соответствии с новыми стратегическими реалиями в Европе», — добавляет IISS.