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Подслушано в трамвае: чужие разговоры, от которых уши вянут

Новости и статьи
13 ноября 2024
15:00
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Если вы относитесь к тем занудам, которые говорят, что люди перестали общаться, прокатитесь в пражском трамвае. Вы измените свое мнение и узнаете много нового.
«Учительница — змея подколодная, а вот Фанда настоящий самец. Погода ужас, а они все равно прут и прут как тараканы. Привет, милый, это твоя обезьянка, как ты сегодня, я была занята, как пчелка», — я слышу обрывки разговоров и чувствую себя как в зоопарке. И как на ярмарке, где каждая карусель играет свою песню, так что я никогда не узнаю, чем закончится предыдущий куплет.

Раньше, когда хотя бы один говорил, то другие молча закатывали глаза. А сейчас они все болтают, кричат друг на друга, потому что «подожди, Маня, я включу на громкую, в этом шуме не слышно». Так что, кроме звонков 26-го трамвая, у нас есть привилегия слушать отголоски и из 10-го, потому нигде, кроме как в трамвае люди, наверное, уже не разговаривают.

О, они говорят, что все еще в дороге. «Куда вы едете, в Брецлав? Ну и отлично, я еду на Била-Гору, так что у нас есть время славно поболтать», — говорит мадам, которой Маня рассказывает темную и запутанную, а также довольно напряженную историю об Игоре, приехавшем к ней в гости. «Но представьте себе, он ведет себя совсем не как гость... Неужели ты, Яруна, осмелились бы затащить хозяйку дома в свою спальню сразу после кофе? Не смейся, да, он действительно так поступил со мной!»

Прежде чем Маня успевает пересказать все подробности, Яруна огрызается: «Слушай, мне нужно пересесть, давай заканчивать, перезвоню тебе, когда придет следующий трамвай. Надеюсь, там никто не будет трепаться, и мы сможем спокойно договорить».

На мгновение мне хочется тоже пересесть, чтобы узнать, что за шорты были на Игоре, но тут меня интригует мама с ребенком на коленях, которая включила видеозвонок с бабушкой. «Но мама, он совсем не спит, мы пробовали разные способы укладывания, знаешь, новый метод из интернета, но у него все равно глаза как блюдца, да, Тоничек, смотри, а здесь, в шумном трамвае он засыпает, это нормально?»

У меня возникает желание постучать по плечу матери и сказать, чтобы она в следующий раз уложила мальчика спать, накрыла его одеялом и погасила свет, но я не знаю, не слишком ли это старомодный способ укладывать детей спать.

Но я лучше выйду и пройду остаток пути до работы пешком. По улицам ездят трамваи, сигналят машины. Лает собака, звонит колокол на башне, а мальчишки на площади перед церковью кричат «Гол!», но в остальном... В остальном здесь божественно тихо.
трамвай Чехия
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