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В странах Евросоюза уровень знания английского языка ухудшается, на каком месте в рейтинге Чехия?

Новости 420on
13 ноября 2024
14:30
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По сравнению с прошлым годом, в 60 процентах стран уровень владения английским языком ухудшился. Спад заметен и в ЕС, однако чехи сохраняют высокий уровень знания языка и немного улучшились в рейтинге. Глобальное образовательное учреждение EF Education First отчиталось о результатах глобального опроса за 2024 год, в котором приняли участие 116 стран на разных континентах. Современные технологии также могут быть причиной снижения уровня владения английским языком.
«Около 60 процентов стран в индексе набрали баллы ниже, чем в прошлом году. У голландцев лучший английский, с наивысшим баллом в 636 баллов, что свидетельствует об отличном владении языком. Внизу рейтинга находится Йемен с результатом 394. Чехия сохраняет высокий уровень и поднялась на одну позицию по сравнению с прошлым годом, до 25-й позиции с 567 баллами», — говорится в отчете EF, тестирование которого проводится используется школами, компаниями, государственными учреждениями и частными лицами.

Второе место в рейтинге заняли норвежцы, за ними следуют Сингапур, Швеция и Хорватия. Филиппины, Литва, Сербия, Малайзия и Суринам добились результатов, сопоставимых с Чешской Республикой. Словакия тогда занимала 18-е место.

Английский как само собой разумеющееся?

В ЕС наблюдался больший спад владения английским языком, чем в других европейских странах. В двадцати семи странах среднее падение составило 13 пунктов, тогда как в странах, не входящих в ЕС, оно составило всего два пункта. Небольшое снижение коснулось и стран с традиционно высоким уровнем владения английским языком.

По словам Сабины Выробовой из чешского отделения Education First, во многих странах уровень английского настолько высок, что это воспринимается как нечто само собой разумеющееся.

«Английский язык в вашем резюме уже не выглядит так привлекательно, как раньше. Таким образом, потребность в знании английского языка также переместилась на другие языки, такие как французский, испанский или немецкий, которые повышают значительную конкурентоспособность на местном рынке труда», — сказала она.

По ее мнению, свою роль в том, что люди экономят на языковых курсах, возможно, также сыграло повышение стоимости жизни, связанное с инфляцией.

«Еще одним важным фактором, который следует учитывать, является массовое внедрение искусственного интеллекта, приложений с автокоррекцией и живых переводчиков, что может привести к тому, что люди не будут считать собственное знание английского языка таким важным, поскольку технологии облегчают многие из их работы», — добавляет он Выробова.
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