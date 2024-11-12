Чехи штурмом взяли субсидии на покупку электромобилей, они уже израсходовали всю сумму в 1,95 миллиарда крон

За кредитной гарантией и субсидией на приобретение электромобиля обратились 5 907 предпринимателей, желающих приобрести 6 100 электромобилей или водородных автомобилей. Это на 2 000 больше, чем обязательство Чешской Республики по Национальному плану восстановления. Предприниматели также запросили поддержку для установки 2 696 зарядных станций. Об этом сообщил Национальный банк развития (НРБ), который предоставил гарантии и субсидии совместно с Минпромторгом.





«Программа поддержки электромобильности стартовала 18 марта 2024 года. Теоретически, согласно параметрам конкурса, НРБ мог принять заявки до конца сентября 2025 года. Однако с самого начала оформления заявок стало ясно, что выделенная сумма будет исчерпана раньше», — заявил член правления НРБ Михал Небески. Деньги на поддержку экологически чистой мобильности были израсходованы менее чем за семь месяцев.





Предприниматели и компании могли подать заявку на получение поручительства по кредиту, предоставленному лизинговой компанией или коммерческим банком в рамках программы «Гарантия электромобильности» НРБ. Они также могли получить взнос на покупку авто в размере от 200 000 до 300 000 крон.





Сумма денег для программы «Гарантия электромобильности» была установлена ​​в размере 1,95 миллиарда крон. На данный момент субсидии получил 4 581 предприниматель. Еще 237 заявок были одобрены, и в настоящее время НРБ обрабатывает 1 033 поступившие заявки.





Среди претендентов наибольший интерес наблюдается к личным электромобилям. У НРБ есть заявки на 5 946 легковых электромобилей, 191 грузовой автомобиль, три грузовика и 2 696 зарядных станций. Среди брендов лидирует Tesla с 2 593 запросами, за ней следуют Volkswagen с 569 запросами, Volvo с 541 запросом и Škoda с 533 запросами. Речь идет не об окончательных результатах, регистрация заявок, поступивших в НРБ до окончания приема, продолжается.





Благодаря субсидиям для компаний продажи легковых электромобилей на чешском рынке за десять месяцев выросли на 62% до 8 706 автомобилей, а рынок гибридных автомобилей вырос на 26% до 42 270 автомобилей. Из них 4 930 были подключаемыми гибридами. Это следует из данных Ассоциации импортеров автомобилей.





«Однако на этом поддержка чистой мобильности не заканчивается. Например, Министерство окружающей среды готовит конкурсы на приобретение экологически чистых грузовиков, общественных транспортных средств или поездов с альтернативным приводом с общей суммой в несколько миллиардов крон, финансируемых из новой программы Фонда модернизации», — сказал старший директор Министерства промышленности Эдуард Муржицкий.





По его словам, Минтранс поддерживает строительство зарядной инфраструктуры и закупку аккумуляторных троллейбусов или низкопольных трамваев для Пражского городского транспорта.