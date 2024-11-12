Поход в ресторан становится непозволительной роскошью

«За последние пять лет услуги общественного питания подорожали на 65%, а проживания — на 52%. Таким образом, они явно входят в число рекордсменов внутренней инфляции», — говорит Петр Дуфек, главный экономист банка Creditas.



По его словам, темпы роста цен в секторе HORECA (гостиницы и предприятия общественного питания) набрали значительные обороты после окончания первого локдауна во время пандемии коронавируса. «Со временем к инфляции добавились такие факторы, как дорогие энергоносители, арендная плата, рост стоимости сырья и персонала», — отметил он.



Если углубиться в прошлое, то рост цен в секторе общественного питания выглядит еще более впечатляющим.





«В октябре цены в сфере общественного питания выросли на 6,9% в годовом исчислении, что на 95,6% больше, чем в 2015 году, так что рост цен в ресторанах — это не только потребительские настроения, но и суровая реальность последних лет», — подчеркнул аналитик Akcenta Мирослав Новак.



По словам главного экономиста XTB Павла Петерки, значительная часть этого роста пришлась на прошлый год, когда цены в секторе общественного питания выросли на десятки процентов.



Это также повлияло на «чешское золото». Разливное пиво постоянно дорожает по всей стране. Интересно сравнить его с бутылочным пивом, которое, по данным Чешского статистического управления, за последние три года подорожало в среднем примерно на две кроны.



По сравнению с январем 2022 года цена на бутылочное пиво выросла на две кроны, что в процентном отношении составляет 18,3%. А вот бочковое пиво за тот же период подорожало в среднем на 13 крон или 32,4%. По данным ČSÚ, в октябре средняя стоимость 0,5 л пива составляла 53 чешские кроны.



За пильзенское пиво покупатели обычно платят еще больше. В Праге, например, нередко цена приближается к 70 чешским кронам.





«Разливное пиво дорожало в абсолютном, процентном и пропорциональном выражении гораздо быстрее, чем бутылочное. Бочковое и разливное пиво долгое время было низкомаржинальным продуктом, предназначенным для привлечения клиентов, которые впоследствии часто тратят больше денег на еду и другие дополнительные сервисы, где маржа, как правило, гораздо привлекательнее. Но сложная операционная ситуация вынуждает некоторых операторов увеличивать маржу, чтобы сохранить финансовую стабильность», — добавил Петерка.



За последние три года в гостиничном бизнесе подорожали сразу несколько товаров. Например, стоимость ежедневного меню в октябре подскочила на 27,6% по сравнению с началом 2022 года, гуляш с гарниром стал дороже на 31,5%, а цена бокала вина выросла на 33,3%.



Лубош Кастнер, владелец нескольких ресторанов и член Ассоциации малых и средних предприятий и предпринимателей Чехии, признал, что инфляция в секторе общественного питания не опускается ниже 7%. Согласно индексу цен Gastro от Dotykačka, с января 2022 года по август 2024 года цены выросли на 26%.



По словам Кастнера, рост цен в основном связан с увеличением стоимости рабочей силы.





«Расходы на оплату труда составляют до трети доходов отрасли. Из-за низкого уровня безработицы и стоимости жизни давление на заработную плату в нашей отрасли является основной причиной общего повышения цен», — заявил он. — «Рост стоимости некоторых видов сырья, таких как сливочное масло, сохраняющийся низкий уровень безработицы и неэффективность рынка труда, а также давление на заработную плату со стороны правительства, скорее всего, не позволят сдержать инфляцию в нашей отрасли ниже 7% к концу года».



Однако рост цен затрагивает весь сектор услуг, а не только сферу общественного питания. Например, одна ночь в трехзвездочном отеле в октябре стоила почти на четверть дороже, чем в январе 2022 года, согласно данным статистического управления.



За последние три года мужские парикмахерские подорожали примерно на треть, опередив рост цен на женские почти на 28%. Культурные мероприятия также дорожают, хотя рост цен на них ниже. Например, билет в театр в октябре подорожал примерно на пятую часть по сравнению с началом 2022 года.



«Весь сектор пострадал от общего роста цен. Помимо факторов стоимости, на ситуацию может влиять и фактор возможностей, когда потребители, уже привыкшие за последние годы к регулярному повышению цен практически на все, закрывают глаза на изменения, которые не всегда обусловлены в первую очередь факторами стоимости. Даже работники и предприниматели в сфере услуг повсеместно платят по более высоким ценам и вполне логично ожидают повышения заработной платы или экономического результата деятельности заведения», — добавил Петерка.



Вместе с Дуфеком он отметил, что рост цен в сфере услуг затрагивает не только Чехию. «Мы видим, что Европейский центральный банк в еврозоне и Федеральная резервная система США (ФРС) также воспринимают развитие цен в этом секторе как риск», — добавил он.



«Ситуация в Чехии не является исключительной в этом отношении. Клиенты в Венгрии и Польше ощутили еще больший ценовой шок в ресторанах. В отелях Хорватии цены выросли еще больше», — заключил Дуфек.