Семена свободы: Чехия высаживает национальные символы в память о революции

«Посадив липу, вы не только поможете появиться на свет прекрасному дереву, которое может расти сотни лет и приносить пользу окружающим и планете, но и посадите национальный символ — это мероприятие, которое способно объединить семью, соседей, словом, сообщество, живущее в данном месте», — сказал об инициативе Ян Грегар, председатель правления Фестиваля свободы и главный организатор «Концерта во имя будущего». Помимо гражданских организаторов, к Фестивалю свободы присоединяются и местные органы власти, которые в 17:11 включат на муниципальных радиостанциях песню Марты Кубишовой «Молитва за Марту». Песня прозвучит в Ждяре-над-Сазавой, Клатове и Пржерове. К акции также присоединятся региональные и национальные радиостанции.



Основные памятные мероприятия традиционно пройдут перед мемориальной доской на пражском Национальном проспекте, где в 1989 году коммунистическая полиция жестоко подавила шествие студентов.



Утром перед пражским Главковым общежитием начнется акция памяти жертв нацистских преследований студентов чехословацких университетов в 1939 году. В полдень память погибших студентов почтят на территории тюрьмы Рузине. Затем на Альбертове прозвучат речи ректоров, представителей Совета университетов и студентов. Вечером пять человек, оказавших сопротивление нацистам или коммунистам, получат награды «Память нации» от организации Post Bellum. Церемония награждения пройдет, как обычно, в Национальном театре.



В Брно годовщину падения коммунизма будут отмечать университеты и студенты, театральные деятели и политики. Пройдут торжества, митинги, памятные и культурные мероприятия. Самое крупное из них — Семнадцатый фестиваль в Брно, организованный Ассоциацией студентов университета Брно. Тема этого года — «Свобода и ответственность». Музыканты Том Артвей и Анета Лангерова выступят на площади Свободы 17 ноября. Выступит Роман Рачек, участник демонстрации на пражском национальном проспекте в 1989 году.





В связи с празднованием в воскресенье в центре Праги, в основном в районе Национального проспекта и Вацлавской площади, будет ограничено движение трамваев и автомобилей. Как и каждый год, на время национального праздника проспект превратится в пешеходную зону. Трамвайное движение между Уездом и Лазарской будет прервано в обоих направлениях. Во второй половине дня в нижней части Вацлавской площади состоится «Концерт во имя будущего», и с утра субботы и примерно до 14:00 понедельника там будет действовать ограничение движения.