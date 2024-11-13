Липавский начал свою лекцию с выступления, в котором он говорил, в частности, о российской агрессии в Украине. Но не успел он закончить, как несколько пропалестинских радикалов встали со своих стульев и начали выкрикивать пропалестинские лозунги. Они также несколько раз назвали Липавского военным преступником.



Министр пробыл на месте около четверти часа, после чего был вынужден покинуть зал по указанию сил безопасности. По совету британских сил безопасности чиновники были вынуждены уйти. Демонстранты также ждали в проходных коридорах. «Несмотря на это, я был готов ответить на вопросы», — сказал министр Липавский.



Помимо нескольких демонстрантов внутри помещения, несколько десятков ждали снаружи.



«Это событие было охарактеризовано как событие с низким уровнем риска. Не ожидалось, что такое произойдет. Но когда это происходит, вы не можете бороться со студентами, и вам приходится противостоять им и терпеть их крики. А они не останавливались, поэтому единственным выходом было прекратить дискуссию», — рассказала Джесси Хронс, политолог и организатор дискуссии.



По ее словам, в Британии такое происходит все чаще и чаще, причем даже во время совершенно второстепенных событий, которые более или менее не касаются Израиля.



Несколько человек попытались успокоить демонстрантов, но те не отреагировали на призывы представителя чешской дипломатии Даниэля Дрейка и продолжили свой протест. Дрейк также предложил им возможность спросить Липавского о чем-либо в ходе предстоящей дискуссии. Однако они не воспользовались этой возможностью.



Нынешний конфликт между Израилем и террористическим движением ХАМАС начался 7 октября прошлого года с варварского нападения террористов на юг Израиля, в ходе которого они убили 1 200 человек, в основном мирных жителей, и похитили более 250 человек в секторе Газа. Более сотни из них до сих пор удерживаются, но, по данным Израиля, около половины из них уже мертвы. Но демонстрантов это не интересовало.



После этого еврейское государство начало операцию возмездия в секторе Газа, чтобы уничтожить руководство ХАМАС. По данным палестинского министерства здравоохранения, которое контролируется ХАМАСом, в Газе погибло не менее 43 764 палестинцев, еще более 100 000 получили ранения. В эту цифру министерство включает как мирных жителей, так и боевиков ХАМАС.