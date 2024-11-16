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Криками дело не решить, ответил президент Чехии оппонентам на Национальном проспекте в Праге

Новости 420on
17 ноября 2024
17:00
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Президент Чехии Петр Павел, как и другие политики и обычные граждане, приехал в воскресенье, 17 ноября, на Национальный проспект, чтобы отметить государственный праздник: 17 ноября в Чехии отмечают День борьбы за свободу и демократию. Противники главы государства сопровождали его приезд свистом и криками «позор», в то время как другие хлопали и кричали «спасибо». Павел ответил недовольной толпе, сказав, что согласен с ними в том, что в Чехии не все гладко, но криками на Национальном проспекте этого не решить.
«Этот день не является каким-то абстрактным символом, он уже 35 лет напоминает о том, что у нас есть возможность строить эту страну в соответствии с нашими собственными идеями, и то, в каком состоянии она находится сегодня, является отражением не только того, с чем пришло 17 ноября и что оно начало, но и тех лет, которые мы ему посвятили. Со всем хорошим и всем плохим», — ответил глава государства на вопрос журналистов о том, почему важно всегда помнить о бархатной революции.

Журналисты также спросили о не слишком позитивном приеме, который президент получил от толпы. 

«Гораздо лучше, чем кричать на Национальном проспекте, прийти туда, где это имеет смысл, и сказать, что их беспокоит, что они хотели бы улучшить или какие у них есть предложения по улучшению ситуации, потому что каждый из нас может что-то критиковать, но мало кто предлагает, как улучшить ситуацию, чтобы она была реализована и принесла пользу», — ответил президент Павел эмоциональной толпе.

«Я абсолютно согласен с тем, что в нашей стране не все благополучно, но изменить это можно, только прислушиваясь друг к другу, вместе ища решения и пытаясь договориться, потому что конфронтация никогда не приносила решений», — добавил он.

Павела, который до избрания на пост президента занимал высокие посты в чешской армии и НАТО, некоторые обвиняют в том, что до ноября он служил в армии нормализованной Чехословакии и состоял в Коммунистической партии. Павел вступил в коммунистическую партию в 1985 году в возрасте 24 лет. Он неоднократно говорил, что не гордится этим решением, и просил прощения за него.

Прибытие политиков к мемориальной доске на Национальном проспекте сегодня утром сопровождалось освистыванием, неодобрительными выкриками, скандированием или эмоциональным обменом мнениями между их сторонниками и противниками. Сотни полицейских следили за порядком в центре столицы.
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