Разница между ставками ЧНБ и ипотек продолжает увеличиваться

1% в ипотечной ставке означает разницу в ежемесячных выплатах около 2 000 чешских крон при средней сумме ипотечного кредита в 3,7 миллиона крон.



Даже в прошлом месяце ставки по ипотечным кредитам не опустились значительно ниже 5%-го порога, что, по мнению экспертов, ожидается не раньше весны следующего года.



По данным Hypomonitor ЧБА, с октября прошлого года ставки по ипотеке снизились всего на 0,8%. Тем временем Чешский национальный банк снизил базовую ставку, от которой зависят процентные ставки по финансовым продуктам в банках, в четыре раза быстрее — на 3% до 4%.



В ЧБА заявили, что ставки по ипотечным кредитам реагируют с задержкой в несколько месяцев в основном на развитие рыночных процентных ставок для более длинных сроков погашения. «На них отражается целый ряд факторов — не только ожидаемое развитие базовых ставок ЧНБ, но и прогноз инфляции, развитие экономики или динамика аналогичных финансовых показателей за рубежом», — пояснили в ассоциации, а также добавили, что рыночные процентные ставки по более длинным срокам погашения в последнее время заметно волатильны, реагируя в значительной степени на ожидания рынка, связанные с развитием ставки по фондам ФРС США.



«Хотя их среднее значение в сентябре было самым низким в этом году, с октября эти ставки снова начали расти, и их среднее значение в октябре было примерно на 0,3% выше, чем в сентябре», — добавили в ЧБА.



С начала ноября ставки на рынке немного снизились. «В настоящее время ставки по трех- и пятилетним свопам на крону близки к 3,5%», — сказал аналитик XTB Иржи Тилечек.



Однако многие эксперты объясняют, что банки не спешат ускорить удешевление ипотеки, в основном из-за нежелания терять маржу.