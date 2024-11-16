Комментарий: Не забрасывайте Фиалу камнями, когда он обещает зарплату, как в Германии

«Четырех лет недостаточно, мне нужно восемь лет, тогда у нас будут зарплаты, как в Германии», — буквально заявил премьер-министр Петр Фиала в эфире Чешского телевидения. Ответом ему стала буря критики, в ходе которой его, среди прочего, назвали популистом, у которого могли бы поучиться даже Милош Земан и Андрей Бабиш. В основе критики лежало небольшое недоразумение.



Комментаторы и экономисты поняли это высказывание так, что Фиала говорил о средней зарплате в чешской и немецкой экономике, которая в прошлом году достигла 43 000 крон и 4 500 евро брутто в месяц соответственно. Таким образом, если бы мы хотели догнать Германию, средняя зарплата в Чехии должна была бы достигнуть 100 000 крон. Это невыполнимое обязательство, которое должно быть выполнено к 2029 году, когда Фиала завершит свой возможный второй срок.



Однако премьер-министр не говорил о средней зарплате. Как видно из его последующих заявлений, он лишь хотел подчеркнуть, что человек, который много старается, в конце концов достигнет немецкой зарплаты. С другой стороны, неудивительно, что критики упустили из виду такую деталь. Остается также пожелать, чтобы они поместили свои возражения в контекст традиционного самобичевания, в котором некомпетентным чехам не разрешается мечтать о немецкой зарплате.



С содержательной точки зрения оптимизм Фиалы отражает развитие зарплат последних десятилетий лучше, чем любое разочарование. В начале капиталистической трансформации в 1993 году номинальная брутто-зарплата среднего чеха составляла 8% от немецкой зарплаты. В прошлом году, по данным соответствующей национальной статистики, она составляла уже 40,1%. При этом немцы платят почти в два раза больше налогов и сборов со своей брутто-зарплаты. Поэтому чистая зарплата в Чехии в прошлом году составляла 47,5% от немецкой. С учетом уровня цен, по данным Евростата, средний чех в прошлом году мог купить на свою зарплату 58,5%товаров и услуг, которые может позволить себе средний немец.



Чешская зарплата догоняет немецкую при соблюдении двух условий: по логике вещей, она должна расти быстрее, но в то же время должен повышаться курс кроны. Эти условия были выполнены в 1993-1997 годах, затем в 2003-2008 годах и в течение самого длительного периода 2017-2023 годов, когда рост не остановил даже кризис.



Чем отвергать обещания премьер-министра, лучше поверить Петру Фиале на слово. Уже точно можно сказать, что в этом году отечественные зарплаты не приблизятся к немецким. Там зарплаты растут почти теми же темпами, что и в Чехии, а курс кроны по сравнению с прошлым годом ослаб. Поэтому уместно попросить премьер-министра найти инструмент, который поможет восстановить в этом году положительную тенденцию прошлых лет. Как вариант, можно предложить ту же тему всем тем, кто будет претендовать на пост премьера после 2025 года. Это непростая задача в сложные времена, когда многие компании, наоборот, планируют сократить расходы на оплату труда.



До сих пор премьер-министр говорил о своем плане повышения зарплат только в сети X: «Мы строим ключевую инфраструктуру и можем привлечь крупных иностранных инвесторов. Наша страна станет частью европейского центра по производству микросхем. Мы также станем международным лидером в атомной энергетике». Звучит неплохо, но трудно соотнести столь общую перспективу со средней зарплатой, на которую мы можем рассчитывать в ближайшие годы.