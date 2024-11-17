С начала российского вторжения Чехия отправила Украине военной техники на 7,3 миллиарда крон

Военные материалы, отправленные в Украину, постепенно одобряются правительством Чехии в секретном режиме, последний раз оно рассекретило список пожертвованной помощи в июле. На тот момент общая помощь с начала войны составила 6,75 миллиарда крон, среди пожертвований было восемь единиц авиационной техники, 62 танка, 131 боевая машина пехоты, 26 химических разведывательных машин или 16 комплектных специальных машин ПВО.





Чешская Республика также сотрудничает, в частности, с Нидерландами и Данией в рамках инициативы по боеприпасам, которая закупает артиллерийские боеприпасы для Украины также в странах за пределами Европейского союза. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) заявил в интервью ČTK в октябре, что Чехия выполнит задачу по поставке в Украину 500 000 единиц крупнокалиберных боеприпасов до конца года. По его словам, инициативу следует продолжить и в 2025 году, на следующий год он предпочел бы непрерывные поставки.





Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года и оккупирует около пятой части ее территории. Российские власти утверждают, что война не может закончиться, пока не будет признана аннексия украинских земель. Киев же требует от России вернуть все территории.