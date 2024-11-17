Импорт российского газа в Чехию резко увеличился. По мнению аналитиков, из-за цены
19 ноября 2024
13:30
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Импорт газа из России в Чехию за последние недели значительно увеличился. Если в течение этого года большая часть газа поступала в Чехию из Германии, то в ноябре более 95% поставок составил газ, поступающий из Словакии. По мнению экспертов, в этом направлении течет преимущественно российский газ.
Это следует из транспортной статистики компании Net4Gas, которой располагает ЧТК.
По мнению аналитиков, основная причина сложившейся тенденции — более низкая цена российского газа на рынке, а транспортные сборы делают импорт через Германию более дорогим. ЧТК запросила комментарий у Министерства промышленности и торговли.
По данным Управления энергетического регулирования (ERÚ), поставки газа из России в Чехию начали значительно снижаться после начала российского вторжения на Украину и большую часть прошлого года находились практически на нуле. Однако с осени прошлого года, согласно данным, доля российского газа снова начала постепенно расти. Однако его доля по-прежнему оставалась в меньшинстве.
По статистике Net4Gas, в этом году доля транспорта от отдельных источников меняется достаточно регулярно изо дня в день. Однако в целом на протяжении большей части этого года действует соотношение 55% поставок газа из Германии и около 45% из Словакии. Однако в ноябре цифры поставок совсем другие. Доля газа, поступающего из Словакии, составляет более 95% поставок.
Например, в понедельник через Ланжот, который является основным пунктом подключения на границе со Словакией, было пропущено более 151 гигаватт-часа газа, тогда как через пункт подключения Брандов на северо-западе Словакии прошло лишь немногим более пяти гигаватт-часов газа.
«В последние недели мы заметили увеличение доли поставок газа через Словакию, тогда как поставки через Германию снизились», — подтвердил представитель ČTK Net4Gas Войтех Мерави.
Он отметил, что компания как оператор транспортной системы не занимается торговлей газом и, следовательно, не имеет влияния на то, куда и кем поставляется газ в страну. Он даже не может подтвердить, что газ из Словакии чисто российский. Однако в прошлом отечественные власти неоднократно признавали, что в основном российский газ поступает со словацкой стороны. Это подтверждают и эксперты.
«Хотя происхождение газа невозможно точно определить, можно с высокой степенью уверенности предположить, что это российский газ», — сказал аналитик XTB Йиржи Тылечек. Барбора Форманкова из EFG также назвала Словакию основной страной транзита российского газа.
Экономист Trinity Bank Лукаш Кованда тогда напомнил, что с октября через Ланжхот может поступать и газ из Алжира, поставки которого недавно обеспечила ČEZ, но его доля в поставках через Словакию будет составлять существенное меньшинство. Кроме того, Кованда напомнил, что большая часть импортируемого газа остается в стране, поэтому нельзя даже утверждать, что газ с востока просто идет через Чехию.
По мнению аналитиков, основной причиной столь значительного увеличения поставок газа является его ценовое преимущество. «Российский газ дешевле, чем альтернативные источники. Одна из основных причин — транспортные сборы Германии. Сейчас они составляют 2,5 евро за мегаватт-час. Международная торговля газом не играет с идеалами», — сказал Тылечек. Он отметил, что никаких санкций в отношении российского газа не наложено, поэтому действия трейдеров законны. По словам Форманковой, европейские страны имеют достаточные запасы газа на зиму, но сейчас на рынке выигрывает цена.
По мнению аналитиков, основная причина сложившейся тенденции — более низкая цена российского газа на рынке, а транспортные сборы делают импорт через Германию более дорогим. ЧТК запросила комментарий у Министерства промышленности и торговли.
По данным Управления энергетического регулирования (ERÚ), поставки газа из России в Чехию начали значительно снижаться после начала российского вторжения на Украину и большую часть прошлого года находились практически на нуле. Однако с осени прошлого года, согласно данным, доля российского газа снова начала постепенно расти. Однако его доля по-прежнему оставалась в меньшинстве.
По статистике Net4Gas, в этом году доля транспорта от отдельных источников меняется достаточно регулярно изо дня в день. Однако в целом на протяжении большей части этого года действует соотношение 55% поставок газа из Германии и около 45% из Словакии. Однако в ноябре цифры поставок совсем другие. Доля газа, поступающего из Словакии, составляет более 95% поставок.
Например, в понедельник через Ланжот, который является основным пунктом подключения на границе со Словакией, было пропущено более 151 гигаватт-часа газа, тогда как через пункт подключения Брандов на северо-западе Словакии прошло лишь немногим более пяти гигаватт-часов газа.
«В последние недели мы заметили увеличение доли поставок газа через Словакию, тогда как поставки через Германию снизились», — подтвердил представитель ČTK Net4Gas Войтех Мерави.
Он отметил, что компания как оператор транспортной системы не занимается торговлей газом и, следовательно, не имеет влияния на то, куда и кем поставляется газ в страну. Он даже не может подтвердить, что газ из Словакии чисто российский. Однако в прошлом отечественные власти неоднократно признавали, что в основном российский газ поступает со словацкой стороны. Это подтверждают и эксперты.
«Хотя происхождение газа невозможно точно определить, можно с высокой степенью уверенности предположить, что это российский газ», — сказал аналитик XTB Йиржи Тылечек. Барбора Форманкова из EFG также назвала Словакию основной страной транзита российского газа.
Экономист Trinity Bank Лукаш Кованда тогда напомнил, что с октября через Ланжхот может поступать и газ из Алжира, поставки которого недавно обеспечила ČEZ, но его доля в поставках через Словакию будет составлять существенное меньшинство. Кроме того, Кованда напомнил, что большая часть импортируемого газа остается в стране, поэтому нельзя даже утверждать, что газ с востока просто идет через Чехию.
По мнению аналитиков, основной причиной столь значительного увеличения поставок газа является его ценовое преимущество. «Российский газ дешевле, чем альтернативные источники. Одна из основных причин — транспортные сборы Германии. Сейчас они составляют 2,5 евро за мегаватт-час. Международная торговля газом не играет с идеалами», — сказал Тылечек. Он отметил, что никаких санкций в отношении российского газа не наложено, поэтому действия трейдеров законны. По словам Форманковой, европейские страны имеют достаточные запасы газа на зиму, но сейчас на рынке выигрывает цена.
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