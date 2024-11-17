Импорт российского газа в Чехию резко увеличился. По мнению аналитиков, из-за цены

Это следует из транспортной статистики компании Net4Gas, которой располагает ЧТК.



По мнению аналитиков, основная причина сложившейся тенденции — более низкая цена российского газа на рынке, а транспортные сборы делают импорт через Германию более дорогим. ЧТК запросила комментарий у Министерства промышленности и торговли.



По данным Управления энергетического регулирования (ERÚ), поставки газа из России в Чехию начали значительно снижаться после начала российского вторжения на Украину и большую часть прошлого года находились практически на нуле. Однако с осени прошлого года, согласно данным, доля российского газа снова начала постепенно расти. Однако его доля по-прежнему оставалась в меньшинстве.



По статистике Net4Gas, в этом году доля транспорта от отдельных источников меняется достаточно регулярно изо дня в день. Однако в целом на протяжении большей части этого года действует соотношение 55% поставок газа из Германии и около 45% из Словакии. Однако в ноябре цифры поставок совсем другие. Доля газа, поступающего из Словакии, составляет более 95% поставок.



Например, в понедельник через Ланжот, который является основным пунктом подключения на границе со Словакией, было пропущено более 151 гигаватт-часа газа, тогда как через пункт подключения Брандов на северо-западе Словакии прошло лишь немногим более пяти гигаватт-часов газа.



«В последние недели мы заметили увеличение доли поставок газа через Словакию, тогда как поставки через Германию снизились», — подтвердил представитель ČTK Net4Gas Войтех Мерави.



Он отметил, что компания как оператор транспортной системы не занимается торговлей газом и, следовательно, не имеет влияния на то, куда и кем поставляется газ в страну. Он даже не может подтвердить, что газ из Словакии чисто российский. Однако в прошлом отечественные власти неоднократно признавали, что в основном российский газ поступает со словацкой стороны. Это подтверждают и эксперты.



«Хотя происхождение газа невозможно точно определить, можно с высокой степенью уверенности предположить, что это российский газ», — сказал аналитик XTB Йиржи Тылечек. Барбора Форманкова из EFG также назвала Словакию основной страной транзита российского газа.



Экономист Trinity Bank Лукаш Кованда тогда напомнил, что с октября через Ланжхот может поступать и газ из Алжира, поставки которого недавно обеспечила ČEZ, но его доля в поставках через Словакию будет составлять существенное меньшинство. Кроме того, Кованда напомнил, что большая часть импортируемого газа остается в стране, поэтому нельзя даже утверждать, что газ с востока просто идет через Чехию.



По мнению аналитиков, основной причиной столь значительного увеличения поставок газа является его ценовое преимущество. «Российский газ дешевле, чем альтернативные источники. Одна из основных причин — транспортные сборы Германии. Сейчас они составляют 2,5 евро за мегаватт-час. Международная торговля газом не играет с идеалами», — сказал Тылечек. Он отметил, что никаких санкций в отношении российского газа не наложено, поэтому действия трейдеров законны. По словам Форманковой, европейские страны имеют достаточные запасы газа на зиму, но сейчас на рынке выигрывает цена.