Мощный взрыв газа произошел в центре Карловых Вар
19 ноября 2024
12:15
541
Взрыв, выбивший стеклянную витрину и раму, рано утром 19 ноября произошел в одном из салонов связи на улице Зеерова в торгово-административном центре Карловых Вар. В результате взрыва никто не пострадал. Причиной, вероятно, стал скопившийся газ.
«В центре Карловых Вар пожарные двух подразделений сегодня в утренние часы приехали к зданию, где, вероятно, произошло скопление газа в результате утечки и последующий взрыв», — сообщил представитель Карловарской региональной пожарной охраны Мартин Касал.
«В результате инцидента никто не пострадал», — продолжил представитель, добавив, что оборудование объекта было повреждено. «Что именно произошло внутри здания, выясняет следователь по пожарной безопасности совместно с коллегами из полиции Чехии», — добавил Касал.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:30
19 НОЯБРЯ 2024
192
10:00
19 НОЯБРЯ 2024
233
08:00
19 НОЯБРЯ 2024
501
22:00
18 НОЯБРЯ 2024
944
16:30
18 НОЯБРЯ 2024
659
15:45
18 НОЯБРЯ 2024
912
15:00
18 НОЯБРЯ 2024
615
12:00
18 НОЯБРЯ 2024
441
08:00
18 НОЯБРЯ 2024
502
20:30
17 НОЯБРЯ 2024
1073
17:00
17 НОЯБРЯ 2024
1649