Мощный взрыв газа произошел в центре Карловых Вар

«В центре Карловых Вар пожарные двух подразделений сегодня в утренние часы приехали к зданию, где, вероятно, произошло скопление газа в результате утечки и последующий взрыв», — сообщил представитель Карловарской региональной пожарной охраны Мартин Касал.





«В результате инцидента никто не пострадал», — продолжил представитель, добавив, что оборудование объекта было повреждено. «Что именно произошло внутри здания, выясняет следователь по пожарной безопасности совместно с коллегами из полиции Чехии», — добавил Касал.