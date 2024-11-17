Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Мощный взрыв газа произошел в центре Карловых Вар

Новости 420on
19 ноября 2024
12:15
541
Взрыв, выбивший стеклянную витрину и раму, рано утром 19 ноября произошел в одном из салонов связи на улице Зеерова в торгово-административном центре Карловых Вар. В результате взрыва никто не пострадал. Причиной, вероятно, стал скопившийся газ.
«В центре Карловых Вар пожарные двух подразделений сегодня в утренние часы приехали к зданию, где, вероятно, произошло скопление газа в результате утечки и последующий взрыв», — сообщил представитель Карловарской региональной пожарной охраны Мартин Касал.

«В результате инцидента никто не пострадал», — продолжил представитель, добавив, что оборудование объекта было повреждено. «Что именно произошло внутри здания, выясняет следователь по пожарной безопасности совместно с коллегами из полиции Чехии», — добавил Касал.
Чехия Карловы Вары утечка газа
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:30
19 НОЯБРЯ 2024
192
ОБЩЕСТВО
ИМПОРТ РОССИЙСКОГО ГАЗА В ЧЕХИЮ РЕЗКО УВЕЛИЧИЛСЯ. ПО МНЕНИЮ АНАЛИТИКОВ, ИЗ-ЗА ЦЕНЫ
11:30
19 НОЯБРЯ 2024
291
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ В ХОРОШЕЙ ФОРМЕ, МЫ МОЖЕМ СТАТЬ ЧЕМПИОНАМИ ЕВРОПЫ, — ГОВОРИТ ГЛАВА АССОЦИАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
10:00
19 НОЯБРЯ 2024
233
ОБЩЕСТВО
С НАЧАЛА РОССИЙСКОГО ВТОРЖЕНИЯ ЧЕХИЯ ОТПРАВИЛА УКРАИНЕ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ НА 7,3 МИЛЛИАРДА КРОН
08:00
19 НОЯБРЯ 2024
501
ОБЩЕСТВО
КОММЕНТАРИЙ: НЕ ЗАБРАСЫВАЙТЕ ФИАЛУ КАМНЯМИ, КОГДА ОН ОБЕЩАЕТ ЗАРПЛАТУ, КАК В ГЕРМАНИИ
22:00
18 НОЯБРЯ 2024
944
ОБЩЕСТВО
ЧИСЛО АГРЕССОРОВ В ЧЕШСКИХ ЦЕНТРАХ ЗАНЯТОСТИ РАСТЕТ. БЮРО ТРУДА БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ С ПОЛИЦИЕЙ
21:00
18 НОЯБРЯ 2024
3288
ПОЛИТИКА
ГРАЖДАНСТВО ЧЕХИИ СТАНОВИТСЯ НЕДОСТИЖИМЫМ ДЛЯ РОССИЯН: ПОПРАВКА К LEX UKRAJINA 7 ОТПРАВЛЕНА В 3-Е ЧТЕНИЕ
16:30
18 НОЯБРЯ 2024
659
ОБЩЕСТВО
ЗАПАХ ГАЗА ПО ВСЕЙ ЧЕХИИ: НАЧАЛАСЬ ПРОВЕРКА ТРУБОПРОВОДОВ
15:45
18 НОЯБРЯ 2024
912
ПОЛИТИКА
ФОТООТЧЕТ: ДРУГАЯ СТОРОНА ПРАЗДНОВАНИЯ 17 НОЯБРЯ — ПРОТЕСТЫ И ПЛАКАТЫ ПРОТИВ ВЛАСТИ
15:00
18 НОЯБРЯ 2024
615
ОБЩЕСТВО
РАЗНИЦА МЕЖДУ СТАВКАМИ ЧНБ И ИПОТЕК ПРОДОЛЖАЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ
12:00
18 НОЯБРЯ 2024
441
ЭКОНОМИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ РЕШИТ, ПОДПИСЫВАТЬ ЛИ БЮДЖЕТ НА 2025 ГОД
09:30
18 НОЯБРЯ 2024
585
ПОЛИТИКА
СОВЕРШЕННО НЕРЕАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ. ЭКСПЕРТЫ НЕ ВЕРЯТ ОБЕЩАНИЮ ФИАЛЫ ДОГНАТЬ УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТ В ГЕРМАНИИ
08:00
18 НОЯБРЯ 2024
502
ПОЛИТИКА
ПРЕМЬЕР ЧЕХИИ: «МОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО — ОДНО ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ В ИСТОРИИ»
20:30
17 НОЯБРЯ 2024
1073
ОБЩЕСТВО
ПРЕМЬЕР ЧЕХИИ: «ДАЙТЕ МНЕ ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА, И У ВАС БУДУТ ЗАРПЛАТЫ, КАК В ГЕРМАНИИ»
17:00
17 НОЯБРЯ 2024
1649
ОБЩЕСТВО
КРИКАМИ ДЕЛО НЕ РЕШИТЬ, ОТВЕТИЛ ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ ОППОНЕНТАМ НА НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОСПЕКТЕ В ПРАГЕ
15:00
17 НОЯБРЯ 2024
1149
ЭКОНОМИКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ЦЕНТРОБАНКА ЧЕХИИ: СЛАБАЯ КРОНА ЗАТРУДНИТ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ