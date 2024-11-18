Я бы упразднил Министерство образования, заявил Гржиб

За год до парламентских выборов «Пираты» решили меняться. Лидером они избрали Зденека Гржиба, заместителя мэра Праги. На этом посту он сменил Ивана Бартоша, который был председателем «Пиратов» почти 15 лет и ушел в отставку вместе с другими членами руководства из-за провала партии на региональных выборах. На пост главы Бартош не претендовал.





Его преемник, Зденек Гржиб, хочет подвергнуть партию реформе. Без этого, по его мнению, она не добьется успеха на парламентских выборах. Он хочет, чтобы «Пираты» стали центристской либеральной партией, ориентированной на проблемы простых людей, понятной и выступающей единым фронтом.



У «Пиратов» был неудачный предвыборный год. Помимо региональных выборов и выборов в сенат, они также потерпели неудачу на европейских голосованиях и отстояли лишь одно место в Европарламенте. После трех лет пребывания в правительстве в начале октября этого года они также присоединились к оппозиционным партиям в связи с уходом Бартоша с поста заместителя премьер-министра и министра регионального развития.





На чем «Пираты» будут строить свою следующую кампанию? И почему их новый председатель не хочет быть лидером на парламентских выборах? Подробности можно узнать из интервью на чешском языке по ссылке.



Что было сказано в интервью?



1:00 Мы в стадии завершения национального форума, на котором было избрано новое руководство, так что процессы налаживаются. У нас уже есть менеджер по выборам и стратег кампании.



2:00 Кто будет руководителем выборов? — Ян Фара Андрш. Это опытный человек, который поможет нам подготовить и провести избирательную кампанию.



3:00 Как у вас обстоят дела с финансами? — У нас есть немного денег, но, конечно, мы — партия, которую не спонсирует ни один олигарх, мы не владеем никакими медиа-компаниями. Так что, конечно, это небольшая проблема. (...) Но, опять же, нам не нужно плясать под дудку спонсоров. И, конечно, кампания может быть малобюджетной. Мы определенно сосредоточимся на том, чтобы быть среди людей, и постараемся объяснить нашу программу и то, как она конкретно поможет обычным жителям Чехии.



4:00 Что до сих пор не получалось в партии? — Наши кампании были плохими, они явно не работали. Если вы посмотрите, каковы были наши предпочтения в правительстве в мае, в мае этого года, фактически прямо перед европейскими выборами, у нас было 10%. А потом европейские выборы сложились так, как сложились. И этому есть только одно возможное объяснение. Если у вас есть долгосрочные симпатии, а потом вдруг ваши сторонники не приходят голосовать, это плохая избирательная кампания.

Мы выбрали лозунг «Нет коррупции для народа» в качестве нашей центральной линии. Да, это то, чем мы занимаемся, но, похоже, это не нашло отклика.



7:00 Необходимо подчеркнуть прежде всего другие темы и дать понять, что мы не воруем и что мы единственная политическая партия на сцене, у которой нет ни одного случая коррупции. Я хочу, чтобы мы занимались проблемами простых людей, вопросом повышения уровня жизни. Здесь все дорожает, и я считаю, что это главная проблема.



8:20 Мы, к сожалению, застряли с этими реформами где-то в конце 1990-х годов, и результатом стала длительная стагнация нашей экономики. Даже поляки уже обогнали нас, у них средняя зарплата выше, чем у нас. Так что я думаю, что это тревожный сигнал. Нам нужно уже начать что-то делать, а не заниматься популизмом.



Мы должны обеспечить создание рабочих мест с высокой добавленной стоимостью и, следовательно, более высокой заработной платой. Ведь именно это поможет повысить среднюю зарплату, чтобы мы могли как-то догнать и перегнать, скажем, поляков или Германию. Это вопрос, который, конечно, начинается прежде всего с образования. Необходимо и важно повышать качество и доступность образования, начиная с детских садов и заканчивая университетами, и это основа. Во-вторых, необходимо привести в движение рынок труда.



15:00 Мы добились успеха в продвижении некоторых изменений, например, увеличения отпуска по уходу за ребенком. Мы блокировали некоторые вопросы, которые проталкивало правительство, и мы им противостояли. И обо всем этом мы расскажем в ходе предвыборной кампании.



16:30 Оцифровка процедуры строительства — тут, конечно, были допущены явные ошибки. Иван Бартош также говорил об этом в видеоролике, который стал вирусным в социальных сетях. Но если посмотреть на то, что у Ивана Бартоша было несколько месяцев на это, а у правительства — три года, мне кажется, что это не совсем то же самое.



23:30 Итак, как вы уже говорили, вы хотели бы создать экономику знаний, которая принесет сюда рабочие места с высокой добавленной стоимостью, и путь к этому лежит, в том числе, через улучшение образования. И вы бы улучшили образование, в первую очередь упразднив Министерство образования? — Да, потому что я считаю, что им должны управлять округа, потому что они гораздо более способны, гораздо более эффективны и намного более проворны. И вы можете увидеть это в управлении кризисами, которые мы здесь пережили, начиная с Ковида или, возможно, кризиса беженцев.



26:30 Государство работает крайне неэффективно, на самом деле местные органы власти прошли гораздо больший путь, чем государство. И если мы ищем виновных в том, почему даже реформы как-то затормозились, то искать их нужно в министерствах. Потому что именно они несут ответственность за то, как все работает или не работает сейчас.