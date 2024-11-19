Чешские горнолыжники готовятся к зиме, но что будет с погодой и ценами?

По данным ассоциации, инвестиции горнолыжных курортов в модернизацию и расширение услуг в этом зимнем сезоне составили около 800 миллионов крон по сравнению с более чем 1 миллиардом крон в прошлом году. Еще 950 миллионов крон было потрачено на расширение возможностей размещения в Нижней Моравии на 171 единиц для проживания. Однако пользоваться этими апартаментами можно будет круглый год, поэтому они не включены в инвестиции на этот зимний сезон, говорит директор AHS Либор Кнот.



Цены на ски-пассы большинство операторов снова будут менять в зависимости от заполненности курортов, времени и способа покупки или части зимнего сезона.





Покупая ски-пассы через интернет, можно сэкономить от 20 до 30%. Средняя цена дневного абонемента составляет от 750 до 1 000 крон на основании информации, опубликованной на данный момент 30 горнолыжными курортами.



«В последние зимы погода была не очень хорошей», — сказал Кнот. К погодным колебаниям можно в значительной степени подготовиться, но это дорого. Тем не менее пока ни один курорт не вышел из бизнеса, но если нынешний зимний сезон снова окажется неудачным, Кнот не исключает, что это может произойти. Он добавил, что финансовое положение курортов индивидуально: некоторые могут инвестировать сотни миллионов крон в долгосрочное планирование. «Все это можно решить либо путем переговоров с банком, либо привлечением соинвесторов».



Именно в связи с погодными колебаниями горнолыжные курорты вкладывают значительные средства в искусственное снегообразование. Одним из способов повышения эффективности искусственного оснежения является использование резервуаров для сбора дождевой или талой воды. Один из них в настоящее время строится на курорте SkiResort Černá Hora-Pec и обойдется в 90 миллионов крон. Всего в Чехии насчитывается около 40 резервуаров, на прошлогодней пресс-конференции Кнот говорил о 35.



Строительство резервуаров в Чехии все еще идет медленно по сравнению с другими странами. «Мы уже много лет громко заявляем, что нефинансовая поддержка в виде лучшего доступа к оценке и разрешению инвестиционных проектов и зданий — это то, чем чешское государство больше всего помогло бы горнолыжным курортам и горным регионам, но, похоже, государство нас не услышало», — прокомментировал он.



Горнолыжные курорты также инвестировали в новые канатные дороги. Этой зимой в Дештне в Орлицких горах появится шестиместная канатная дорога, а в Филиповицах в Есениках откроется четырехместная. Новые трассы для скикросса появятся в Дольни-Мораве и в Железной Руде в Шумаве, а в Витковице и Пец-под-Снежкой в Крконошах — новые движущиеся лыжные подъемники. Кроме того, на горнолыжных курортах Чехии будут открыты еще рестораны и парковки.



По данным опроса AHS, более четырех пятых лыжников и сноубордистов в Чехии хотят заниматься этими видами спорта в будущем в том же объеме, что и сейчас, или даже больше. Примерно такая же часть считает, что и детям следует учиться кататься на лыжах или сноуборде. В частности, они считают, что это приносит больше психологического благополучия, повышает уверенность в себе, а также помогает развивать двигательные навыки и устанавливать новые социальные контакты.



«Для чешских горнолыжных курортов это явные сигналы того, что интерес к рекреационным и горным лыжам и сноуборду среди чехов высок, спрос на услуги горнолыжных курортов сохранится, и поэтому нам имеет смысл противостоять вызовам, которые несет с собой нынешняя эпоха», — говорит президент AHS Катержина Нойманнова.